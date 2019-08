Vidente predice el futuro de Luis Miguel a través de sus "cachetes" (VIDEO)

En el programa anterior del matutino "Hoy", estuvieron como invitadas Georgette Rivera, Mishanti y Padme Vidente, las expertas en descifrar el futuro acudieron a la emisión de Televisa para hablar sobre el famoso cantante Luis Miguel.

La especialista en lectura de pies comentó que "El Sol" es una persona celosa y no le gusta que las personas interfieran en sus relaciones, no le gusta estar solo y que por el tema de casarse no lo hará porque no está en sus planes.

Rivera comentó que el cantante no es responsable con los hijos, incluso el conductor Raúl Araiza coincidió con el comentario de la especialista, pues como recordamos el famoso durante su romance con Aracely Arámbula tuvo dos hijos, pero, él no ha tenido encuentros con los niños.

Mientras que Mishanti en pleno programa hizo una lectura de agua para descifrar el nuevo romance del intérprete de "Cuando calienta el sol".

"El empezó su carrera en 1982 y hoy va a tener un concierto exitosa en Las Vegas y viene nueva novia para él y es Argentina".

El conductor del programa "Hoy" le cuestionó a Padme sobre el futuro de Luis Miguel a través de sus "pompitas", la vidente reveló que el cantante aún extraña a su mamá, pues siente una gran tristeza tras su ausencia.

"En el amor ni por equivocación le veo yo ahí que quiera concretar, sin embargo, le viene nueva serie y así te lo afirmo que va a querer firmar y lanza nuevos éxitos".

Durante la lectura, Araiza les pidió a las invitadas que revelaran lo que le depara al actor Izan Llunas, quien participó en la serie de "Luis Miguel". Las especialistas le revelaron que tendrá éxito en la pantalla chica y que hará una película.

