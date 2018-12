Vidente da a conocer pruebas que avalan la muerte de Luis Miguel

Después de que la vidente Deseret Tavares, asegurara que sus cartas del tarot le indicaron que el cantante Luis Miguel está muerto desde hace 18 años, una importante revista de espectáculos se encargó de contactarla para realizarle una entrevista y que revelará más información respecto al tema.

Sin embargo, lo que dejó a todos boquiabiertos, fue que la clarividente no solo reveló lo que las cartas le mostraron, sino que además, mostró mensajes de diferentes usuarios que tienen pruebas de que ‘El Sol’ si murió desde hace arios los en un hospital del Pedregal en la Ciudad de México.

ENTREVISTA CON DESERET TAVARES

-¿Qué te han dicho tus cartas del tarot para este cierre de año y para el año nuevo para el medio del espectáculo?

"Pues las cartas me han estado diciendo desde hace dos años que la persona que nosotros hemos estado viendo como Luis Miguel, no es el verdadero. Yo no quería escarbar mucho en ese sentido, porque yo soy fan del cantante, y entonces finalmente hace unas semanas escuchando la voz de mi guía, de que no es Luis Miguel, decido tirar las cartas y preguntarles y sale que él definitivamente no está vivo, la persona que vemos es un doble".

-¿Entonces qué le pasó al verdadero Luis Miguel?

"Pues el tarot me dijo que él falleció hace 15 a 18 años, y que fue asesinado por órdenes de un hombre poderoso, sea presidente, o gobernador u hombre de poder, porque habla de un emperador. Para mí es una figura política, y que fue de una manera violenta; y lo sepultaron en un lado y luego lo sacaron y lo depositaron en un lugar cerca del agua".

-¿Las cartas no te indicaron en qué lugar: si fue en México, Estados Unidos o Europa?

"El cuerpo está en México, pero no sé dónde, lo que sé es que su cuerpo está sepultado a lado de una masa de agua, porque así me lo marcaron las cartas. Yo quedé en shock al saber esto y no pregunté más. Cuando sé la locación de una persona o un hecho, es porque lo hago con una técnica diferente al tarot, la cual utilizo una bola de cristal o hago una videncia remota. Entro en concentración y me traslado mentalmente para ver el lugar y cómo es. Pero yo no lo he realizado".

-¿Hay alguien más involucrada en ese asunto?

"Efectivamente hay dos mujeres y el asesinato había sido por este hombre y dos más. Puede ser que le dispararon o lo enterraron".

-¿En qué te basas para afirmar esta situación?

"Claro, porque es algo ilógico, pero mi guía me dijo lo siguiente, que me fijara bien en la persona porque no se comportaba igual de como era. Así lo hice y me di cuenta de que no es el mismo que todos conocíamos, la textura de su piel, ni la textura del cabello es la misma. Lo que me sorprendió que las cartas es que Marcela Basteri está viva y es la señora que encontraron viva y que está en Argentina. Hace dos años dije que la señora iba a aparecer y ahora yo digo que el Luis Miguel que todos conocemos, jamás daría la historia de su vida a nadie, porque no daba entrevistas y jamás hablaba de su vida privada. Y si él hubiera escuchado el rumor de que hay una mujer viva en Argentina ya habría echo todo lo necesario para ver si es su mamá o no. Él jamás hizo el intento de si es o no cierto lo de esta señora. Y la misma señora lo dijo cuando la entrevistaron 'ese no es Luis Miguel y de él, hay varios'".

-¿Entonces los hijos de Aracely Arámbula son o no de Luis Miguel?

"No son de él, porque si él murió hace 15 a 18 años, por ende no son, son del impostor. Y lo chistoso es que yo le pregunté a la baraja y qué tenía que ver con esa historia la actriz, y me dijeron que ella lo ve como su esposo, el amor de su vida, y no tiene ni idea de que no es. Nadie sabe que es un impostor, yo tengo una cliente que después de la relación de Mariah Carey, ella estuvo de novia de Luis Miguel y ella me dijo que es una persona muy diferente a la que están describiendo. Yo lo digo porque la conozco y le leí las carta durante su relación con el Sol y la conozco de hace más de 20 años y ella no necesita dinero ni nada".

-¿Entonces tu aseguras que esta persona que nosotros conocemos como Luis Miguel no es el verdadero?

"Ese hombre es un impostor, y te aseguro eso porque así me lo mandan las cartas y en mis redes sociales hay comentarios en los que me escriben que esa versión que doy es cierta porque conocen a alguien que lo atendió en algún lugar, o lo vio muerto, o sabe la historia que falleció hace mucho tiempo y eso me pasó después que di esa noticia en Argentina. Por ejemplo, un señor me escribió que conoció a una enfermera que atendió a Luis Miguel cuando lo llevaron herido de bala y que no pudieron salvarlo, y ella lo vio morir".

