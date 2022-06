Victoria de Johnny Depp abre la posibilidad de que Marilyn Manson sea inocente

Así como el actor fue difamado por su ex pareja, se cree que el rockero podría demostrar lo mismo/Foto: El País

Johnny Depp y Marilyn Manson han sido amigos desde hace más de una década. Y ahora, los fanáticos del cantante y músico rockero han comenzado una campaña con el hashtag #IStandWithMarilynManson de apoyo hacia él en redes sociales, especialmente después de que Depp ganara el juicio por difamación que tenía contra su ex esposa Amber Heard.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, durante el juicio, Johnny Depp habló de la amistad cercana que tiene con Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner.

Por lo cual, ahora que se ha dado el veredicto final del juicio, y que el actor ganó, muchos fanáticos de Manson creen que el cantante de “We Are Caos” aún tiene posibilidad de demostrar que es inocente y que también podría ser una víctima de difamación.

El “Antichrist Superstar” fue denunciado legalmente por tres mujeres de haber sufrido abusos por parte de él, tanto físicos, sexuales y psicológicos. Aunque la denuncia que más poder ha tomado es la de Evan Rachel Wood, quien fue novia de Manson en 2007, cuando ella tenía 18 años y él, 37.

Marilyn Manson ha demandado a Evan Rachel Wood por difamación, después de que la actriz en febrero de 2021 acusó al rockero en una publicación de Instagram de haberla hecho vivir un abuso “horrible” cuando eran pareja.

“Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a las represalias, las calumnias o el chantaje”, escribió.