Victoria Ruffo supera el millón de seguidores en TikTok

La actriz logra dicha cantidad a menos de un mes de su debut en dicha plataforma.

A finales de enero pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Victoria Ruffo se había animado a abrir su cuenta oficial de TikTok y hoy trascendió el hecho de que la actriz logró superar el millón de seguidores a tan solo un mes de su debut en dicha plataforma.

Pese a que todavía no ha sido verificada, la estrella de telenovelas de Televisa ha sabido conquistar al público con su sentido del humor y para prueba de ello tenemos el hecho de que con solo 10 videos publicados en su perfil ha obtenido más de 6.1 millones de likes.

La incursión de la actriz en la plataforma ha causado sensación entre los cibernautas.

Cabe destacar que su video más popular hasta el momento es donde aparece bailando junto a Raquel Garza, Roxana Castellanos, África Zavala y Maribel Guardia al ritmo de ‘La Cadenita’, tema interpretado por Los Ángeles Azules. Sin embargo, quien se robó las miradas fue la también esposa de Omar Fayad y todo gracias a sus terribles pasos de baile.

Se defiende de las críticas

El baile de la actriz desató todo tipo de comentarios, mismos a los que ella reaccionó en una reciente entrevista que ofreció al programa de Jorge Poza en Grupo Fórmula. Dejando en claro que no sabe bailar y que sube videos a TikTok para divertirse un rato con sus amigos.

“Soy malísima para el baile, tengo dos pies izquierdos, el ritmo en las orejas pero pues es que yo no lo estoy haciendo así como: ‘¡Véanme, qué bonito bailo!’... Yo me divierto mucho y me gusta que la gente se divierta o se ría conmigo”, declaró Victoria Ruffo.

¿Cuántos años tiene Victoria Ruffo?

No se puede negar que la actriz se ha convertido en un ícono de las telenovelas mexicanas.

Victoria Ruffo nació el 31 de mayo de 1962 en la Ciudad de México, por lo que ahora tiene 59 años de edad. Comenzó a trabajar para Televisa en 1962 y en la actualidad es considerada una de las actrices más talentosas de la empresa. Hoy en día arrasa en TikTok y muchos aseguran que tiene todo para desbancar a Érika Buenfil.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales