¿Victoria Ruffo se pintó el cabello de rubio? ¡Descubre su look!

Victoria Ruffo infarta las redes con su look

La hermosa actriz mexicana Victoria Ruffo de 58 años de edad, dejó demasiado asombrados a sus seguidores de Instagram al compartir una interesante publicación, donde se mostró con un cambio de look impactante, que ha sido elogiado por sus fieles seguidores.

La ex esposa de Eugenio Derbez es una de las estrellas de la televisión más guapas, su estilo al imponer moda, ha sido aplaudido por sus admiradoras, quienes han quedado fascinadas con cada una de las fotografías y videos que comparte en sus redes sociales.

Aunque una nueva publicación donde mostró un nuevo color en su cabello causó furor en Instagram, pero ¿Acaso la famosa Victoria Ruffo se pintó el pelo de rubio?, todo parece indicar que la actriz quiso probar algo diferente, lo que ha alborotado a sus fans.

Victoria Ruffo enamora Instagram con su look

Mediante su cuenta social, la actriz mexicana recurrió a un divertido filtro para cambiarse el look y lució un cabello corto y más claro en un tono rubio, que dejó fascinados a sus fans, pues mencionaron que es una mujer muy hermosa y bella a sus 58 años de edad.

La famosa no dudó en presumir a sus fans un radical cambio de look, aunque sean con los filtros de las redes sociales, pues desde que la ex de Derbez se unió a Instagram, le ha fascinado los filtros, incluso en varias ocasiones ha compartido fotografías con diferentes accesorios y tonos de cabello.

No cabe duda que Victoria Ruffo es una actriz muy hermosa a su edad, desde que inició su carrera actoral logró cautivar la atención del público, por lo que aquella publicación que compartió de su look, fue admirada por sus fans. ¿Te gustaría ver a la famosa con un nuevo corte y tono diferente en su cabello?