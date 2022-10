Victoria Ruffo se niega a reconciliarse con Eugenio Derbez y lo llama "viejito"

Las declaraciones de la actriz han causado controversia en redes sociales.

La Verdad Noticias te informó con anterioridad que Eugenio Derbez había sufrido una fuerte caída en su casa de Los Ángeles que le dejó el hombro destrozado, motivo por el cual deberá someterse a una larga y dolorosa recuperación. Ahora, Victoria Ruffo opina al respecto del tema pero deja en claro que ni esta situación hará que se reconcilie con él.

En un reciente encuentro con la prensa, la actriz confesó que se encuentra muy contenta de que su ex pareja se esté recuperando favorablemente y que no le desea mal: “A mí me da mucho gusto, somos seres humanos y tenemos que echarnos la mano de alguna manera y, por supuesto, no desearle daño a nadie ni mal”.

El hijo podrá reunir a sus padres en un mismo lugar hasta el día de su boda.

Asimismo, ella mencionó que su hijo José Eduardo Derbez ha estado muy pendiente de su ex pareja y que los dos tienen muy buena relación ahora. Incluso, bromeó al llamarlo viejo: “José Eduardo está muy al pendiente de su papá, siempre lo ha estado. Ahora están muy unidos, eso me da mucho gusto… Pobrecito la verdad, ya está viejito”.

Victoria Ruffo no se acontentará con Eugenio Derbez

Al ser cuestionada sobre una reconciliación, la actriz, quien triunfa en Televisa con Corona de Lagrimas 2, dejó en claro que no ocurrirá y que el único momento en el que ambos convivirán será en la boda de su hijo, eso sí, cada quien estará con sus respectivas familias.

“Eso no, pero sí todas esas cosas que nos hemos dicho, pues la vida cambia y pasa y hay que ir madurando y creciendo. La vida se puede ir en un ratito, entonces para que guardas tantas cosas, pero de ahí a reconciliación no”, finalizó Victoria Ruffo.

¿Cuántos años duraron juntos Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

José Eduardo Derbez es fruto de la fallida relación entre ambos artistas.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo sostuvieron un matrimonio que duró cinco años. De acuerdo a información que circula en Internet, la pareja se conoció en 1989, tres años después decidieron unir sus vidas en matrimonio y fue hasta 1997 que se divorciaron.

