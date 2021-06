Victoria Ruffo responde a Eugenio Derbez, "Yo soy la bruja"

Como te hemos informado en varias ocasiones en La Verdad Noticias, la actriz Victoria Ruffo, y el actor Eugenio Derbez mantuvieron una relación hace muchos años, que dio como fruto al pequeño José Eduardo Derbez, quien hoy en día tiene 29 años de edad.

José Eduardo es uno de los integrantes favoritos de la familia Derbez, quien, de acuerdo con muchos espectadores del reality Show de Viaje Con Los Derbez, el conductor de Miembros Al Aire se lleva el programa.

En ese sentido, Victoria Ruffo dio a conocer su opinión con respecto a las declaraciones de Eugenio Derbez que hizo al decir que “ni pasándole algo a José Eduardo él le volvería a hablar a Victoria.

Al respecto la famosa no se quedó callada, y reveló que no son ni amigos ni enemigos, la única conexión que tienen es un hijo en común, y ya, pero fuera de ello, no hay necesidad de dirigirse la palabra.

“Ya sabes que yo soy la bruja maldita de ese cuento y no importa, yo soy la bruja”, señaló.

¿Qué ocurrió con la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Si bien, ambos famosos se tuvieron mucho cariño cuando entablaron una relación, nunca llegaron al altar de manera real, sino que fingieron haberse casado, así lo reveló la propia actriz en un video para una entrevista con su hijo José Eduardo.

Los actores compraron unos anillos para que pareciera que estaban casados, pero en realidad nunca llegaron al altar, por lo que ante Dios, el actor solo se ha casado una vez, y fue con Alessandra Rosaldo, boda que fue transmitida por televisión nacional.

La boda de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez fue una ceremonia muy sencilla, con pizzas y amigos, quienes sabían que nunca hubo tal unión, y que todo se trataba de una mentira, lo que decepcionó ligeramente a la actriz.

¿Por qué se separaron?

Eugenio Derbez y VIctoria Ruffo ya no se hablan

Entre ambos hubo muchas diferencias personales, y de aspiraciones, sin embargo, fue precisamente la llamada Boda Falsa que los llevó a tener una relación más complicada, todo debido a que Victoria Ruffo parecía no querer casarse,

De acuerdo con Derbez, cuando iniciaron su separación, y trámites con respecto al destino de José Eduardo, ella utilizó ese argumento para tener la custodia de su hijo.

Actualmente los dos mantienen una carrera exitosa, con películas y telenovelas en puerta, con otros hijos, hermanos de José Eduardo, y con icónicos personajes admirados por el público, por lo que ambos demostraron estar mejor separados que juntos.

Eso sí, Ruffo demuestra tener una paciencia impresionante y un gran temple, cada vez que le preguntan sobre Eugenio Derbez.

