Victoria Ruffo manda mensaje a Eugenio Derbéz

Victoria Ruffo es sin duda alguna una de las actrices más conocidas en el mundo de las telenovelas, por su increíble manera de interpretar cada uno de sus personajes y su facilidad para llorar en cada telenovela que protagoniza, sin dejar de lado el sentimiento y emoción que le imprime a cada uno de ellos.

Además en La Verdad Noticias te recordamos que durante mucho tiempo fue recordada por la relación sentimental que sostuvo con el también actor y comediante Eugenio Derbéz, con quien además procreó a su primer hijo llamado José Eduardo Derbéz que en la actualidad, se desempeña como actor y conductor.

Asimismo cabe mencionar que durante muchos años la relación entre la actriz Victori Ruffo y el comediante Eugenio Derbéz, fue un poco distante pues cada quien ya contaba con una nueva pareja y se cree que hubo un tiempo en el que Eugenio veía a su hijo muy pocas veces.

El mensaje de Victoria Ruffo para Eugenio Derbéz

El comediante Eugenio Derbéz, después de su cirugía

Luego de darse a conocer el accidente que sufrió Eugenio mientras se encontraba divirtiéndose con su familia con un juego de realidad virtual, mismo que lo llevó a sufrir una aparatosa caída que le fracturó el hombro motivo por el cual tuvo que ser intervenido de emergencia, la actriz Victoria rompió el silencio para enviarle un conmovedor mensaje al padre de su hijo.

“Es el papá de mi hijo. Me enteré por José Eduardo que a su papá lo iban a operar y nada más le pregunté que ¿qué había sido? y, ¿Cómo estaba? y, ¿Cómo había salido de la operación?.

En este contexto cabe señalar que dicho mensaje fue agradecido por la actual esposa de Eugenio, Alessandra Rosaldo.

¿Cómo fue la relación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo y Eugenio Derbéz

Durante la década de los 90’s la pareja conformada por Victoria Ruffo y Eugenio fue una de las más sonadas en el medio artístico, pues aparentemente habían sellado su amor en una boda falsa dado que la actriz ya se encontraba embarazada de José Eduardo Derbéz.

No obstante se cree que tras su separación, Eugenio Derbéz no le ha perdonado que no le haya permitido ver a su hijo frecuentemente cuando este aún era pequeño.

