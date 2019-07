Victoria Ruffo hace BERRINCHE y se va molesta del programa Hoy

Victoria Ruffo es una de las actrices más recordadas en México, por sus “dramáticos” papeles que le exigen tener que llorar mares de lágrimas, por lo que siempre ha sido una mujer muy expresiva al momento de mostrar sus emociones.

La actriz fue invitada al Programa Hoy, el matutino más visto en la televisión mexicana, y Victoria Ruffo acudió para promocionar la nueva telenovela en la que estará participando, la serie lleva por nombre “cita a ciegas”, y la cual estará producido por Pedro Ortiz de Pinedo.

Victoria Ruffo interpretará el papel de Maura en dicha telenovela, y como parte de la promoción del proyecto acudió a la entrevista a platicar sobre su personaje, y sobre un poco de la historia de la novela, pero presuntamente, todo se salió de control en los cortes comerciales.

Según el programa Con Permiso, Victoria Ruffo tuvo un problema con la producción del programa Hoy, Cuando en los comerciales le entregaron un micrófono con el cual ella tendría que cantar, como parte de una dinámica en el programa.

Y es que hemos visto que los conductores del programa hoy suelen poner a cantar a sus invitados, situación que le parece muy divertida al público, pero a Victoria Ruffo no tanto.

La actriz supuestamente se enojó ya que, previamente, había dicho que no cantaría, y así se acordó con la producción, pero parece que no le hicieron mucho caso, pues no respetaron el acuerdo, y ya querían ponerla a cantar.

Ante tal situación, Victoria Ruffo se marchó del programa abandonando dicha entrevista y enojada por la situación. Hay que resaltar que esto es un rumor.

Hasta ahora Victoria Ruffo no se ha pronunciado ante tal rumor, sin embargo, tampoco publicó ninguna fotografía con respecto a su aparición en el programa, y solamente las cuentas del Programa Hoy compartieron una imagen de Victoria Ruffo en el foro.