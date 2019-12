Victoria Ruffo confiesa cómo ENGAÑÓ AL PÚBLICO en sus telenovelas, ¡Escándalo!

Victoria Ruffo se ha llevado el titulo de “la reina de las telenovelas” porque todas las producciones de drama que ha realizado han sido un gran éxito. Telenovelas como “Corona de Lagrimas”, “Victoria”, “La Madrastra” y “La Malquerida” lograron posicionar a la actriz de 57 años como una de las mejores para protagonizar un drama en la televisión.

En una entrevista realizada en el 2018 para la periodista Aurora Valle, Victoria Ruffo confesó que a pesar de ser muy apasionada con su trabajo en la actuación, ella nunca ha hecho las escenas de sexo o cama donde supuestamente aparece, ya que siempre ha usado una doble para estos momentos.

Lo que motivó a la actriz a tomar esta decisión desde el inicio de su carrera fue su familia y su pareja, ya que no deseaba que la vieran realizando este tipo de escenas.

“¡Principalmente porque no se me da la gana!.Es un respeto a mi persona, a mis hijos, a mi marido...¡es por todo!. Cuando salen esas escenas al aire, mi marido me dice: ¡esa no eres tú!¡ese cuerpo no es tuyo!".

Victoria Ruffo en la telenovela La Malquerida del 2014

Sin embargo, Victoria confesó que el motivo por el cual casi no habla al respecto sobre esto es porque no quiere que el público no pierda la ilusión de ver a la actriz siendo completamente parte del personaje.

“Yo sé que no soy yo, no me importa, pero echar a perder la ilusión del televidente, eso no me gusta. La ilusión y fantasía tienen que ser eso y estar siempre ahí."

VICTORIA RUFFO SE TOMÓ UN DESCANSO

En la entrevista del 2018 con Aurora Valle, Victoria Ruffo contó cómo fue su ascenso actoral, pero a finales del 2019, la actriz terminó su último proyecto televisivo llamado “Cita a Ciegas”, y anunció se que tomaría un descanso del mundo de las telenovelas para poder recuperarse de todo el trabajo arduo que ha hecho durante sus casi 40 años de carrera profesional. ¡Aquí te dejamos la entrevista completa!