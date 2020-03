Victoria Ruffo SORPRENDE con fuerte mensaje para Eugenio Derbez

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han protagonizado una nueva polémica de dimes y diretes que van y vienen, pues la relación sentimental que existió y terminó a principio de los años 90 entre ambos actores, parece ser cuento de nunca acabar y siempre es tema de conversación entre medios de comunicación.

Hay que recordar que Eugenio Derbez, en una reciente entrevista, dijo que estaría dispuesto a ofrecer disculpas a Victoria Ruffo por cosas del pasado, y de esa forma "limar asperezas", es por eso que ahora ante esas palabras del actor, la actriz le manda un mensaje directo.

Si se recuerda también, en declaraciones a la prensa, Eugenio Derbez, protagonista de películas como La misma luna y No se aceptan devoluciones, ha comentado que por la mala relación que tuvo con Victoria Ruffo no pudo ver a José Eduardo durante varios años.

El mensaje de Victoria Ruffo para Eugenio Derbez

Es por eso que ahora al ser cuestionada, Victoria Ruffo ha comentado su perspectiva acerca de lo que dijo su ex esposo Eugenio Derbez: “Bueno, si eso quiere creer él, allá cada quien. José Eduardo sabe la versión de su mamá y la versión de su papá, ya sabrá él qué agarra y qué no agarra”.

También se ha dicho que siempre ha existido la versión de que supuestamente Derbez preparó una boda falsa con Ruffo, cosa que ella jamás le ha perdonado, es por lo que Eugenio hizo público en días pasados que su hijo José Eduardo lo entrevistó al respecto y pronto circulará en YouTube.

“La verdad sobre la supuesta "boda falsa" saldrá a flote.”

Cabe destacar que las palabras que Eugenio Derbez envió anteriormente fueron: “Estoy abierto [a la reconciliación]; siempre he estado abierto…Lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado. Ha sido complicado. No ver a mi hijo, en no sé cuántos años, eso me duele en lo más profundo. No se vale. Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina, en una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría”.