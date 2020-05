Victoria Beckham sube romántico mensaje celebrando a David Beckham

El coronavirus le ha arruinado el cumpleaños a muchos, y uno de ellos fue el ex futbolista David Beckham, quien pese a tener que estar en casa a causa del covid-19, recibió sorpresas muy especiales por parte de sus hijos y su esposa la ex Spice Girl, Victoria Beckham.

Desde muy temprano la cantante comenzó a dedicar publicaciones para el amor de su vida, festejando por cumplir 45 años de vida, por lo que se las ingenio para poder celebrar este día, no sin antes dedicar un mensaje muy especial.

Fue a traves de su cuenta de Instagram que la ex Spice Girl mostró su romanticismo al dedicar unas palabras llenas de emoción para su esposo, el ex jugador del Real Madrid.

“Feliz cumpleaños al mejor papi. Celebrando en el encierro y extrañando a @brooklynbeckham y a todos nuestros amigos y familiares hoy. Todos te queremos mucho”

Victoria Beckham celebró a David Beckham

La ex Spice Girl realizó un video con los mejores momentos de los más de 23 años que lleva con el astro del fútbol, pues en estos años han formado una gran familia con cuatro hijos, además tienen grandes amigos en el mundo del espectáculo, y uno de los que apareció en el video fue Marc Anthony.

Al realizar estas publicaciones, la intérprete de “Too Much” recibió cientos de comentarios por parte de sus amigos y seguidores, quienes celebraron a David Beckham en esta fecha tan especial.

No cabe duda que la pareja demuestra que existe el amor verdadero, de hecho, hace poco compartían imágenes en la fiesta de cumpleaños de su hijo brooklyn, donde veíamos a los dos perrear juntos hasta el piso, demostrando que pueden pasar los años pero su amor permanece, lo que ha hecho que en esta cuarentena puedan disfrutar el estar juntos.