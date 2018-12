Victoria Beckham sorprende con un outfit muy mexicano

La famosa esposa del ex futbolista David Beckham, Victoria Beckham, ha impresionado a todos sus seguidores, pues recientemente lució un atuendo que demostró su gusto por México.

Victoria Beckham visitaba una tienda de artículos en Nueva York, cuando su talento como diseñadora detectó una prenda muy original; un sarape.

La prenda típica mexicana, fascino tanto a Victoria, que inmediatamente hizo uso de ella y comenzó a grabar este momento para que constara en su stories de Instagram, en los cuales no dudo en expresar su fascinación por este nuevo accesorio.

“Estoy un poco obsesionada con esta cobija. Me gustaría usarla en invierno. En una fogata. Lo que me encanta son los colores hermosos”.

La bella Victoria, llevaba un outfit color negro, el cual hizo contraste perfecto con los colores rojos, verdes y amarillos intensos del mencionado sarape.

La duda ahora es si la diseñadora se animará a usar un textil así, y ella misma se lo planteó en otro vídeo, en el que escribió.

"Now, will I use this blanket? / Y ahora ¿usare esta manta?", fue la pregunta que planteo en su publicación, pues el sarape seguramente no tiene bocamanga que lo permita usar como poncho.