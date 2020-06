Victoria Beckham recibió jugosa cantidad durante la gira de las Spice Girls

En 2019 las Spice Girls se reunieron, dandonos una de las mejores giras de la vida a quienes acudimos a sus conciertos, sin embargo, quien no estuvo presente en los eventos fue Victoria Beckham.

La magnate en el mundo de la moda, conocida como Posh Spice, se negó a participar del reencuentro por motivos personales, sin embargo, pese a no mover ni un dedo en los conciertos, la realidad es que se llevó una importante cantidad de dinero.

Y es que la famosa sigue siendo una Spice Girls, y su imagen sigue formando parte de esta marca, por lo cual estaban obligados a darle un porcentaje de las ganancias, por el simple hecho de utilizar su rostro, el cual podría estar sin problema en el Merchandising oficial.

Según el Daily Mail, medio británico, la esposa de David Beckham se habría embolsado cerca de un millón de euros, solo por que su imagen aparecía en afiches, o por formar parte de la banda oficial, mientras que el resto de las intérpretes se embolsaron cerca de 5 millones de euros cada una.

Victoria Beckham por siempre Spice

Pese a no participar de los 13 conciertos que se llevaron a cabo en Gran Bretaña, Victoria Beckham ha dicho que ella siempre será una Spice Girl, y que es una parte muy bonita de su pasado, que recuerda con mucho cariño, sin embargo, prefirió no participar.

De hecho, recientemente pudimos ver un video en el que se ve a la famosa cantando la canción Spice Up Your Life a lado de su hijo Romeo, pues no trata de ocultar esa parte de su vida, sino por el contrario.

Te puede interesar: Spice Girls sorprenden con bandera de MÉXICO en su concierto en WEMBLEY (FOTOS)

Hace unos años, si participó del encuentro que tuvo la banda en las olimpiadas de Londres 2012, donde se puso el “traje de Posh Spice” interpretando la canción Wannabe, y Spice Up Your Life.