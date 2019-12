Victoria Beckham presume a sus guapos hombres en Navidad

Victoria Beckham ha sido, sin duda, una de las figuras más famosas que ha dejado Reino Unido. Y es que ella y su esposo David Beckham nos han hecho partícipes de cada momento a lo largo de su vida como pareja, desde que se conocieron, y hasta hoy en día cuando sus hijos ya son todos unos adultos.

La familia de David y Victoria Beckham ha demostrado ser muy unida, pues regularmente suben fotos y videos divirtiéndose y pasando de ratos agradables. La familia conformada por Victoria, David, Brooklyn, Romeo, Cruz, y Harper Beckham, nos roban el corazón cada que tienen oportunidad.

De hecho hace unos días pudimos ver a Victoria Beckham y recordando sus momentos como Spice girl, al lado de su hijo Cruz, con quien compartió un fragmento del baile Spice up your life, video que causó nostalgia entre los seguidores de la cantante, pues como sabemos, las Spice Girls se reunieron este 2019, pero victoria no participó de los conciertos.

Esta vez Victoria vuelve a mostrar la unidad que está a su familia, con una sensual foto en la que aparece los "Beckham Boys" es decir David, Cruz, Romeo y Brooklyn, todos en atuendos navideños para desearles a los fans de la familia unas felices fiestas.

La imagen compartida por Victoria Beckham ha alcanzado cientos de likes por parte de los fanáticos de la cantante, que no han dejado de reconocer lo guapísimos que están sus hijos, quienes han heredado todo el carisma, belleza y glamour de sus padres.

Te puede interesar: Eva Longoria y Marc Anthony ya forman parte de la familia Beckham ¡Son compadres!

Hace unos días pudimos ver que Harper y Cruz, los hijos más pequeños celebraron una importante ceremonia Religiosa, donde Marc Anthony y Eva Longoria fueron los padrinos de los pequeños Beckham.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana