Victoria Beckham gana millones por su música, a pesar de estar retirada

A pesar de que Victoria Beckham ha estado retirada de la industria musical desde hace varias décadas, sigue ganando millones por su música. La esposa del ex futbolista inglés David Beckham actualmente se desempeña como diseñadora de modas, sin embargo, la mayor parte de su fortuna la ha forjado gracias al dinero que sigue ganando por las canciones que lanzó cuando formaba parte de las Spice Girls.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Victoria Beckham rechazó formar parte del reencuentro de las Spice en 2019. Pese a esto, la celebridad conocida como “Posh” obtuvo ingresos de 430 mil libras (más de 11 millones de pesos mexicanos) en regalías durante el 2020, de acuerdo con el medio Daily Mail.

Victoria Beckham gana más como ex Spice Girl que como diseñadora

El mismo medio internacional también reveló que la ex estrella de la música no ha podido tener el mismo éxito en su nueva pasión, la moda, en donde abrió una marca homónima en 2016. Ya que Victoria no ha logrado tener ganancias en más de cinco años y en cambio ha acumulado pérdidas de más de 50 millones de libras.

Su empresa registró una pérdida impactante de 8 millones de libras en 2020 y 16.8 millones en 2019. No hay que olvidar que la famosa también recibe pagos por hacer publicidad para ciertos productos y otros negocios e inversiones. Sin embargo, parece que Victoria Beckham ha conseguido sacar adelante su carrera como diseñadora gracias a su trabajo como ex Spice Girl.

¿Cuánto dinero tienen Victoria y David Beckham?

Victoria y David Beckham tienen una fortuna en conjunto estimada en 380 millones de euros, la cual, ha tenido algunos altibajos debido a que algunos negocios tanto de la diseñadora como del ex futbolista no han logrado sobresalir como esperaban. Pese a esto, la pareja sigue siendo una de las más influyentes del mundo del espectáculo.

