Victoria Beckham estrena portada de famosa revista

Victoria Beckham, quien recientemente ha sido asediada por los medios a causa de los constantes rumores de un posible divorcio del ex futbolista David Beckham, ha causado furor en las redes luego de aparecer como portada dela famosa revista "The guardian Weekend".

Victoria Beckham luce espectacular

Si bien es cierto, la diseñadora es una de las celebridades que procuran la discreción con respecto a su vida privada o familiar. Es por ello que ha impactado a más de uno con su reciente aparición como portada del afamado medio británico.

Te puede interesar: José José ‘El Rey de la Canción’ ¡ESTÁ MUERTO!

En la fotografía tomada a la ex Spice Girl, Victoria luce un look natural, con la parte alta del torso al descubierto, sin ninguna prenda que la vista, simple y relajado es el arreglo de su cabello y su rostro se pude apreciar sin maquillaje, lo que hace que luzca una belleza genuina.

La portada tiene como fin compartir la vida cotidiana de una mujer exitosa como lo es Victoria Beckham, pues en la imagen donde además de aparecer la ex cantante, también aparece un itinerario, resaltando las diferente ocupaciones diarias que tiene la empresaria, incluso una de las leyendas reza la frase "Inside the 24/7 business of being Victoria Beckham" o en español "Dentro del negocio 24/7 de ser Victoria Beckham"