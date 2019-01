Victoria Beckham confiesa todos sus problemas maritales

Si de estabilidad y compromiso se habla, forzosamente tenemos que remitirnos al famoso matrimonio de la ex Spice Girl, Victoria Beckham y el ex futbolista David Beckham, pues juntos han dado muestra de lo que un matrimonio comprometido puede llegar a lograr. Sin embargo, esto parece ponerse en tela de juicio por parte de algunos medios, ya que presumen qué esta noble pareja se encuentra en una crisis marital, al punto de u supuesto posible divorcio.

Como bien lo hemos comentado, este matrimonio constantemente se tiene que enfrentar a los distintos rumores de una posible separación, lo cual para cualquier persona resultaría desgastante, sin embargo, Victoria ha optado por tomar una actitud más sabia y relajada, dejando que las cosas simplemente fluyan.

Si bien es cierto, Victoria es quizá la celebridad que menos demuestra sus emociones, pues como ya lo hemos visto, la esposa del ex futbolista, difícilmente se le ha captado sonriendo o estallando en ira, aunque cosas como los rumores que rondan su matrimonio la incitan a volcar sus emociones para demostrar lo contrario.

Otra de las situaciones que se deben tomar en cuenta, es que Victoria, al igual que su marido, cuentan con una agenda sumamente ocupada, pues entre los compromisos profesionales y las obligaciones familiares, a esta pareja le resulta sumamente difícil poner atención en estas nimiedades.

"A ver, los mensajes acerca de las actividades del colegio de los niños me llegan al celular, no importa donde esté, y así sigo pudiendo lidiar con todo eso. No quiero que se me malinterprete, sí que tengo ayuda. Tengo alguien que me ayuda, así que no tengo que poner lavadoras ni planchar. Y también tengo a alguien que me ayuda con los niños, que es una persona maravillosa en la que confío plenamente. David también viaja muy a menudo, y a él le resulta muy duro", detalló la empresaria y también madre de familia.