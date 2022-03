Víctor García reaparece y revela por qué no logró ganar La Academia

El ex académico habló de los motivos por los que considera que no ganó el concurso/Foto: Tribuna

Víctor García es un cantante y actor mexicano que consiguió saltar a la fama gracias al reality musical “La Academia” de TV Azteca. Por su talento y carisma, el famoso tuvo importantes proyectos en la televisión a pesar de no haber ganado el programa. Sin embargo, por primera vez, Víctor ha decidido reaparecer para contar por qué fue que no logró obtener el primer lugar del concurso.

Durante una entrevista con el conductor Fer Gay, el cantante que actualmente tiene 46 años de edad, explicó que cuando formó parte de la primera generación del reality en 2002, no consiguió esforzarse lo suficiente para poder lograr el primer puesto, ya que le “ganó” la soberbia, puesto que él ya trabajaba en el entretenimiento antes de ingresar al programa.

"A lo mejor ahí (en La Academia) me pegó un poquito la soberbia, porque yo venía trabajando en un lugar que te exigía un nivel en todos los aspectos de entretenimiento (...) Entonces a lo mejor dejé de crecer porque pensé que me las sabía de todas, todas", relató el ex académico, Víctor García, originario de Ciudad Madero, Tamaulipas.

¿En qué lugar quedó Víctor García en La Academia?

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Víctor García fue el ganador del segundo lugar de La Academia durante su primera generación en 2002, mientras que el primer lugar se lo llevó la cantante Myriam Montemayor.

A pesar de quedar en el segundo puesto, García consiguió llevarse a casa 1.5 millones de pesos y un contrato con Sony Music. A partir de entonces, su carrera musical despegó, logrando lanzar diversos discos, entre los cuales destacan “Amorcito Corazón”, álbum en homenaje a Pedro Infante, “Loco por ti” y “Víctor García”, su primer proyecto discográfico, el cual debutó en el primer lugar de las listas de popularidad en 2003.

Víctor considera que el reality logró tener mucha popularidad en aquella época debido a que el público aceptó a los participantes tal y como eran, lo cual permitió que el show despuntara en el rating. Puedes ver la entrevista del ex académico con Fer Gay dando click aquí.

¿Qué ha pasado con Víctor García?

Por muchos años, Víctor formó parte de las filas de TV Azteca. Sin embargo, en 2018 se unió a Televisa donde participó en la telenovela “Por amar sin ley”, producida por José Alberto 'El Güero' Castro. Aunque no consiguió tener tanto éxito como se imaginaba.

Actualmente Víctor García sigue muy dedicado a la música y lo comparte en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 190 mil seguidores.

