Victima de Nicki Minaj y Kenneth Petty rompe el silencio tras demanda de acoso

Jennifer Hough, la mujer que acusó al esposo de Nicki Minaj, Kenneth Petty, de violación en 1994, habló en contra de la pareja en una nueva entrevista el miércoles (22 de septiembre).

Hough presentó una demanda en agosto contra Minaj y Petty, acusando a la pareja de "intimidación de testigos, imposición intencional de angustia emocional, imposición negligente de angustia emocional, acoso, agresión, agresión, agresión sexual y acoso sexual".

Ella alegó que Petty "intimidó" y "acosó" a la "demandante [Hough] para que no se pronunciara sobre la violación que experimentó a manos del acusado Petty", mientras afirmaba que Minaj también "amenazó" al "demandante [Hough] para que se retractara de su reclamo legítimo".

¿Qué dijo la victima del esposo de Nicki Minaj, Kennet Petty?

Para su primera entrevista televisiva en cámara, Hough y su abogado Tyrone A. Blackburn salieron a The Real para recordar en detalle lo que le sucedió el 16 de septiembre de 1994, cuando Hough y Petty tenían 16 años y vivían en Jamaica. Queens, en Nueva York.

Ella le dijo a los presentadores de The Real que se encontró con Petty de camino a la escuela cuando más tarde la agarró por la chaqueta y le puso algo en la espalda, que en ese momento asumió que era un arma, pero en la presentación del 13 de agosto, Aclaró que fue un cuchillo - y la llevó a una casa en la esquina y la violó.

“Estoy cansada de tener miedo”, dijo Hough.

Petty fue arrestado ese día por violación en primer grado y luego se declaró culpable de intento de violación. Fue condenado a entre 18 y 54 meses de prisión. Cuando se le preguntó si se había hecho justicia como resultado, Hough respondió entre lágrimas:

“No creo que haya pensado en la justicia per se porque todavía me culpaba a mí mismo. Pensé que era algo que hice o no hice. Así que no creo que haya pensado en si conseguiría justicia. Solo supe que hizo lo que hizo y fue a la cárcel y tuve que dejar a mi familia, tuve que dejar mi casa y tuve que mudarme ”.

Según la presentación del 13 de agosto, “el demandante [Hough] no ha trabajado desde mayo de 2020 debido a una depresión severa, paranoia, mudanzas constantes, acoso y amenazas de los acusados [Minaj y Petty] y sus asociados. Actualmente vive aislada por temor a represalias ".

A principios de este mes, Petty se declaró culpable por no registrarse como delincuente sexual en el estado de California. Fue acusado después de ser arrestado en una parada de tráfico en Beverly Hills en 2019 y la policía descubrió que no se había registrado como delincuente sexual en el estado cuando se mudó allí desde Nueva York tres años antes.

Petty enfrenta otros cargos

Aún atraviesa cargos federales

En marzo de 2020, se registró en la base de datos de la Ley de Megan de California, que rastrea a los delincuentes sexuales locales en California, donde él y Nicki Minaj viven actualmente con su hijo pequeño , y la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles retiró sus cargos. Pero aún enfrenta cargos federales del Departamento de Justicia, que aborda el acuerdo de culpabilidad con fecha del 9 de septiembre. La sentencia de Petty ahora está programada para el 24 de enero de 2022.

Minaj anunció en Instagram que ella y Petty se casaron oficialmente el 21 de octubre de 2019. Pero Hough le dijo a los presentadores de The Real que en el momento en que se conoció la noticia, tenía “mucho miedo de que la descubrieran. Tenía tanto miedo de que me conocieran como la persona a la que violó. Y yo no quería eso. Ya sabes, es Nicki Minaj. No quería que eso se reflejara en mis hijos ".

Durante los últimos tres años, el interés en la identidad de Hough aumentó tras los comentarios virales de Minaj sobre el caso. Debajo de una publicación de Instagram de 2018, Minaj aplaudió a aquellos que continuaron criticando el pasado criminal de Petty. “Él tenía 15 años, ella 16… en una relación. Pero vaya a Internet ".

“Fue como revivirlo de nuevo porque era mentira. No era cierto ”, dijo Hough sobre el comentario de Instagram del rapero en 2018. “Ambos teníamos 16 años. Nunca estuvimos en una relación. Simplemente se sintió de mujer a mujer, eso estuvo mal de su parte porque no te conozco y tú no me conoces para saber que esa declaración que le dijiste al mundo era cierta. Tienes 150 millones de seguidores en [Instagram]. Todos lo creyeron. Dolía viniendo de otra mujer ".

