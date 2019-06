Vico C recibe terrible noticia tras salir del estado de coma

Hace un par de semanas el cantante de rap, Vico C, tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a una mala condición médica. El estado de salud del intérprete era tan delicado que los médicos tuvieron que inducirlo a un estado de coma para evitar daños colaterales.

La noticia fue publicada por la esposa del cantante, luego de que este presentara molestias -mismas que fueron incrementando- durante su más reciente presentación, pues fue después de esta que Vico C no aguantó más y se desplomó.

La preocupación de los seguidores y fanáticos de este icónico rapero, estalló en frenesí, pues esta situación fue totalmente fortuita, por lo que, tanto familiares y amigos de Vico C que estaban presentes, corrieron a su auxilio.

Luego de haber vivido uno de los momentos más angustiantes de su vida ante el paro cárdio-respiratorio que Vico C sufrió, él y su familia finalmente lograron ver la luz de la pronta y limpia recuperación que el cantante tuvo al salir del estado de coma sin ningún efecto secundario.

El paro cárdio-respiratorio fue causado por una alergia del cantante a un medicamento, sin embargo y pese a los cuestionamientos sobre la sustancia que le causó este peligroso ataque, el cantante no quiso revelar ningún detalle acerca de este.

“Yo no quisiera, no quiero decirlo, y no es tanto por la cuestión de no revelar algo, por ser muy privado, ni nada. Es que no creo que sea bueno, porque las mentalidades no son iguales”.