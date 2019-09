Vico C: Hoy es 5 de septiembre y mi hija NO cumple 13... cumple 29

“Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13", esta es una de las frases más celebres en el mundo del reggaetón, pues forma parte del tema ‘5 de septiembre’ del cantante Vico C, considerado uno de los padres del reggaetón.

Y no es para más pues gigantes del reggaetón como Daddy Yankee, e incluso Residente han expresado su enorme respeto hacia el mítico cantante quien se volvió inmortal con este tema en especifico.

Hoy nuevamente es 5 de septiembre pero su hija no cumple 13, ya que ahora es toda una mujer y Vico C no dudó en festejar el cumpleaños de la persona más importante en su vida.

Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 29

Vico C: Hoy es 5 de septiembre y mi hija NO cumple 13... cumple 29

Vico C se encuentra celebrando los 29 años de vida de su amada hija llamada Marangely Lozada, quien alcanzó una enorme fama gracias al exitoso tema de su papá, ya que el día de hoy incluso puede ser considerado como el día de Vico C.

Hoy también se cumplen 16 años del lanzamiento de la canción, la cual ya es un himno en todo el mundo y probablemente no exista alguien que no se sepa la letra, pues aunque no les agrade el género es inevitable cantarla cuando suena.

¿Qué ha sido de Marangely Lozada?

Vico C: Hoy es 5 de septiembre y mi hija NO cumple 13... cumple 29

La famosa hija de Vico C ha decidido vivir una vida relativamente normal a pesar de la gran fama de su padre y la propia, pues actualmente se dedica a la coreografía, también es actriz, escritora y sorprendentemente profesora de danza y drama, aunque también es maestra de primaria.

Te puede interesar: Vico C recibe terrible noticia tras salir del estado de coma

Así mismo, afortunadamente las predicciones de su padre en el tema se hicieron realidad, pues Marangely goza de una vida muy estable y vive muy feliz rodeada de su familia y de su pareja.

Vico C: Hoy es 5 de septiembre y mi hija NO cumple 13... cumple 29

Dale clic en la estrella de google news y síguenos