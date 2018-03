¡Vicente Fox sorprende a internautas! debuta como actor en Club de Cuervos

Vicente Fox, ex presidente de México, sorprendió a los seguidores de la serie Club de Cuervos, al sumarse al proyecto para brindar su apoyó la candidatura de Salvador Iglesias como gobernador de Nuevo Toledo. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México El ex mandatario aparece demostrando sus dotes actorales en el nuevo promocional de la plataforma Netflix, donde se relaciona su trayectoria política con la trama que se aborda en la tercera temporada de la serie protagonizada por el actor Luis Gerardo Méndez. Tras sus recientes comentarios contra el presidente de Estados Unidos, en este promocional Fox expresó: “sólo hay algo peor que un fucking wall y eso es el beneficio propio. En cambio, este candidato es una muestra de que cuando se quiere alcanzar una estrella, se tiene que hacer todo lo necesario”. Finalmente, el ex presidente hizo alusión a una reconocida frase de su campaña presidencial en el año 2000 y subrayó: “el cambio comienza hoy”. https://www.facebook.com/Netflixmx/videos/720731448112846/

