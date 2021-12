Vicente Fernández y la prueba de ADN que sacó a uno de sus hijos de la familia

Vicente Fernández pidió a Rodrigo Fernández que se sometiera a una prueba de ADN supuestamente para la contratación de un seguro antisecuestros para todos sus hijos, enfrente de su esposa.

Esto fue revelado por el propio Rodrigo en una entrevista que concedió en el año 2003 a la revista TV Notas, donde aseguró que nunca vio que a sus hermanos les tomaran muestras de sangre.

“Me llevaron a la oficina de mi papá donde me sacarían sangre. Ahí me presentaron a un doctor, y no pude negarme, porque yo confiaba en mi padre, pues me dijo que eran los pasos a seguir para un seguro antisecuestros, y que mis otros hermanos ya se habían hecho los análisis, lo cual no me consta, porque ese día al único que le sacaron sangre fue a mí; y aunque mis hermanos estuvieron presentes, no les hicieron nada", dijo Rodrigo a la periodista Alejandra Izarrarás.

Vicente Fernández hizo la prueba de ADN a Rodrigo

Aunque durante 18 años fue mantenido por don "Chente", Rodrigo fue desconocido después de conocer las pruebas.

“Se encontraban Gerardo, Vicente, mi papá, su esposa Cuquita, un licenciado, un notario, un camarógrafo y un doctor”, detalló Rodrigo en la entrevista, asegurando que no vio a Alejandro Fernández en esa ocasión, y que de hecho iba poco al rancho para convivir con su familia.

Rodrigo aseguró en ese momento que nunca le fue comunicado el resultado de los análisis, mientras que las llamadas telefónicas siempre eran respondidas por sus hermanos o Cuquita. Fue Vicente Jr quien le comunicó a su madre que no era uno de los hijos de Vicente Fernández.

Si bien hoy día se desconoce el paradero de Rodrigo y a qué se dedica en la vida, lo que sí dejó en claro es que el modo en el que le hicieron saber que no era uno de los hijos de Vicente Fernández fue doloroso.

"Por supuesto que me dolió porque crecí pensando en la figura de un padre. Aunque no conviví mucho con él, las veces que lo frecuenté sentí que sí me quería", apuntó.

¿De quién es hijo Rodrigo Fernández?

A pesar de no tener la sangre Fernández, Rodrigo tiene una carrera artística en la música.

Rodrigo Fernández es hijo de la actriz Patricia Rivera, quien sostuvo un romance con Vicente Fernández en los años ochenta. Por más de una década fue considerado el cuarto hijo biológico del ‘Charro de Huentitán’, hasta que en 2005 quedó fuera de la familia.

Cabe destacar que Alejandro y Vicente hijo también tienen un tercer hermano llamado Gerardo Fernández, quien ha sido vinculado al narcotráfico en la biografía no autorizada de Vicente Fernández.

