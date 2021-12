Vicente Fernández y el día que le dedicó una canción a Andrea Legarreta

La conductora considera este momento como un regalo hermoso.

El lamentable fallecimiento de Vicente Fernández ha provocado que fanáticos y celebridades recuerden las gratas experiencias que vivieron a su lado. Un claro ejemplo de ello es Andrea Legarreta, quien a través de su cuenta de Instagram presumió que el cantante le cantó al oído en una de sus visitas al programa Hoy.

De acuerdo a información que circula en Internet, hace muchos años se contó con la presencia de “El Charro de Huentitán” en el matutino de Televisa. Como parte de su itinerario, el hoy fallecido cantante presentó el tema ‘Entre El Amor y Yo’, pero llamó la atención que invitó a la carismática conductora al escenario para dedicársela.

La conductora recordó este emotivo momento en Instagram.

“Es una canción muy hermosa, que quiero dedicar a todas las mujeres”, mencionó el patriarca de la Dinastía Fernández; posteriormente se vio a la hoy esposa de Erik Rubín aparecer vestida de charra y visiblemente sonrojada. A través de Instagram, la conductora compartió este momento, el cual ella considera “dulce” y uno de sus preferidos.

Andrea Legarreta se quedó con las ganas

A modo de homenaje, los conductores del programa Hoy dieron a conocer algunas anécdotas. En el caso de Andrea Legarreta, quien hace unos meses fue agredida verbalmente por la actriz Sherlyn, reveló que el fallecido cantante estuvo a punto de regalarle unos caballos miniatura en una pasada visita que hizo al rancho Los 3 Potrillos.

Ella contó que se vio obligada a rechazarlo debido a que no contaba con el espacio suficiente para tenerlos en su casa: “Me quedé con ganas de mis caballitos… Me acuerdo que me decía: ‘Hija, le voy a regalar un caballito’ y yo le decía ‘No, ¿dónde lo voy a poner?”.

¿Qué ha pasado con Vicente Fernández?

El mundo entero lamenta la muerte de "El Charro de Huentitán".

La Verdad Noticias te dio a conocer el día de ayer, domingo 12 de noviembre, que Vicente Fernández había muerto a la edad de 81 años. Su deceso ocurre a las 6:15 am en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, lugar en donde estuvo hospitalizado por más de cuatro meses debido a una caída que sufrió, misma que le ocasionó un traumatismo raquimedular.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales