Vicente Fernández y Patricia Rivera sí tuvieron un hijo, afirma Lyn May

La vedette asegura que ella fue testigo del presunto amorío entre los famosos/Foto: Unión y Publinews

Vicente Fernández supuestamente sí tuvo un hijo fuera del matrimonio durante su aventura amorosa con la actriz Patricia Rivera, así lo afirmó la vedette, Lyn May. Y es que la bioserie “El Último Rey” retomó el supuesto romance entre Vicente y Patricia, a pesar de que el fallecido charro lo negó durante muchos años.

Sin embargo, Lyn May declaró durante una entrevista con “De Primera Mano”, que ella misma fue testigo del romance y del nacimiento de Pablo Rodrigo Fernández, el hijo de Vicente y Patricia. La vedette asegura que él sí es hijo legítimo del “Charro de Huentitán”, aunque las pruebas de ADN digan lo contrario.

“Paty y yo éramos muy amigas. Después de mí, (Vicente) se fue con Paty, hicimos películas con Paty (...) Paty sí (tuvo un romance con Vicente), yo se lo pasé a Paty y Paty se embarazó y tuvo un hijo de Vicente”, dijo Lyn May.

Lyn May piensa que alteraron las pruebas de ADN del hijo de Vicente Fernández

Lyn declaró que ella vió la relación que había entre el cantante y la actriz/Foto: Infobae

Al ser cuestionada por Gustavo Adolfo Infante sobre las pruebas de ADN que comprobarían que Pablo Rodrigo no es hijo del cantante de regional mexicano, Lyn señaló que posiblemente no serían reales, según lo que ella atestiguó.

La famosa asegura que ella estaba presente cuando Chente llenaba de regalos al niño y a Patricia le pagaba para que no dijera más sobre su relación. Según la bailarina, don Vicente no le habría dado 4 millones de dólares a Patricia, sino mucho más.

“Fue Vicente el que dijo eso para que su esposa no se enojara, pero el niño sí es de Vicente. Yo soy testigo de que para que no hablara Paty... Un montón de caballos (...) Le dio yo creo que más, porque le dio una de caballos al niño... Yo fui con ellos cuando Vicente les regalaba los caballos al bebé y yo veía cuántas cosas le compraba”, declaró May.

Lyn May también destapó que supuestamente Vicente Fernández supo desde el principio que el hijo de Patricia Rivera era suyo, sin embargo, habría dado otra versión al público y a su familia con tal de no “ofender” a Doña Cuquita Abarca, esposa del cantante.

“Él sabía que era su hijo, lo que pasa es que no quería ofender a su esposa”, afirmó la bailarina.

¿Qué pasó con Patricia Rivera, la supuesta amante de Vicente Fernández?

Patricia se alejó del espectáculo y de los Fernández junto con su hijo/Foto: Youtube

Lyn comentó que actualmente Patricia Rivera decidió vivir en un lugar donde puede gozar con tranquilidad de su fortuna, aunque remarcó que no está escondida.

“Se tuvo que ir. Se fue, no se escondió porque ella vive en otro lado y yo sé en dónde está, pero no está escondida. Está viviendo tranquilamente con su dinero y su hijo, y su hijo está muy guapo, canta muy bonito, yo los quiero mucho”, expresó.

Y es que según apunta la serie “El Último Rey”, Patricia Rivera y Vicente Fernández se conocieron en el rodaje de la película “El Arracadas”, donde compartieron créditos.

Pese a que ella lo llegó a rechazar, él hizo lo posible por conquistarla, y tuvieron a Rodrígo Fernández juntos. Aunque años después, el joven sería rechazado por la familia de don Vicente por supuestamente no llevar la misma sangre.

