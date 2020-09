Vicente Fernández sucumbe ante los encantos de su sensual nuera

Mariana González, conocida en el medio del espectáculo por ser novia de Vicente Fernández Jr, causó revuelo en las redes sociales al presumir que ya conoció a su suegro, quien al parecer no pudo evitar caer rendido ante los encantos de esta joven y sexy mujer jalisciense.

La sexy novia de Vicente Fernández Jr. compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías donde aparece posando al lado de “El Charro de Huentitán” y su hijo, pero lo que llamó la atención es que Mariana González se desvivió en halagos para con el reconocido cantante.

“Un grande, su sencillez fue increíble, un placer estar y saber más de usted, de su vida y de cómo fue que llegó a ser un ídolo de México. Un hombre espectacular con tantos dones que Dios le dio, agradezco sus atenciones... Un grande de México, Don Vicente Fernández, escucharlo cantar un honor. Gracias amor por hacerme parte de tu familia”, escribió la empresaria en Instagram.

Mariana González conoció a Vicente Fernández

Pero eso no es todo, ya que Mariana González presumió en sus historias de Instagram como fueron las atenciones que Vicente Fernández le dio mientras estaba de visita en su residencia, entre las cuales destacó el hecho de que le cantara algunos de sus más grandes éxitos y se portará como un caballero en todo momento.

De igual manera reveló que no pudo conocer a su suegra Doña Cuquita porque ella no se encontraba en el rancho de la Dinastía Fernández, pero aseguró que si fueron a visitarla.

Vicente Fernández Jr. sostiene un romance con Mariana Gónzalez Padilla, quien es 19 años más joven que él.

“Ya salí de con mi suegrito tan lindo y tan hermoso, me encantó, es una super persona… Me enseñó sus canciones y todo lo que estaba haciendo. Además, me platicaba de su potrillito (refiriéndose a Vicente Fernández Jr.)”, declaró Mariana González.

Mariana Gónzalez ha acaparado la atención de los medios de comunicación no solo por ser la novia de Vicente Fernández Jr, pues se sabe que es una exitosa empresaria de Jalisco que goza de gran popularidad en las redes sociales además de que es considerada la Kim Kardashian de México.

Fotografías: Instagram