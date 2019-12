Vicente Fernández revela que se quiere M@drear a Daniel Bisogno

Vicente Fernández se encuentra en el ojo del huracán después de varios escándalos durante el último año, pues ha sido tachado de problemático e incluso homofóbico al rechazar un trasplante de hígado de una persona homosexual.

Apenas hace unas horas causó un gran desagrado en muchos de sus fans al revelar de manera indirecta que le ha sido infiel a su esposa ‘Cuquita’ con quién lleva casi 60 años de casado.

Ahora nuevamente vuelve a dar de que hablar al revelar que le trae ganas a un famoso conductor de TV Azteca, pues confesó que no lo puede ver ni en pintura y que si se lo encuentra de unos buenos golpes no se salvará.

El famoso cantante también conocido como ‘El charro de Huentitán’ declaró que espera nunca encontrarse a Daniel Bisogno, pues tiene una cuenta pendiente con el tras las múltiples declaraciones que el conductor de TV Azteca ha hecho contra su familia.

Como podemos recordar, el clan Fernández tiene una forma muy peculiar de expresar su cariño en publico, pues el famoso Vicente Fernández ha besado en la boca a su hijo ‘El potrillo’ en más de una ocasión.

Tras estas acciones, Daniel Bisogno los ha criticado fuertemente, incluso diciendo que los integrantes de la familia Fernández ‘echan pata’ en las fiestas de Navidad, lo que enfureció al famoso intérprete.

“No he visto a Daniel Bisogno, pero un día lo voy a ver y yo no me quedo con nada. Yo creo que una cachetada no se la va a quitar”.