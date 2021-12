Vicente Fernández no murió el 12 de diciembre: su compadre denuncia mentiras

Tras la muerte de Vicente Fernández, familiares, colegas y amigos, además de miles de seguidores lamentaron su partida, uno de ellos, su compadre de toda la vida, Gustavo Alvite, declaró que hubo "teatralidad" y se escondió la verdad para "sacar provecho".

El locutor y director artístico de radio, compartió una fotografía junto al cantante en una publicación en Facebook.

En ella compartió toda su experiencia tras morir su amigo, contó cómo evitó tantas entrevistas y lo difícil que fue enfrentarse al hecho. Cansado, Alvite decidió contarlo a través de esta publicación. La Verdad Noticias te trae los detalles.

Vicente Fernández no murió el 12 de diciembre

Vicente Fernández no quería que su funeral fuera un teatro, según su amigo.

La impactante revelación de Alvite señala a la familia del ‘Charro de Huentitán’ por “sacar provecho” de la muerte del cantante, quien en vida habría expresado que no quería que sus exequias fueran un teatro.

Fue por un sentido de integridad y de compromiso con la verdad que decidió no contarle nada a la escritora de la biografía no autorizada de Vicente Fernández cuando esta lo llamó dos meses atrás para entrevistarlo.

“Le platico esto la noche del domingo 12 de Diciembre, fecha “oficial” del fallecimiento de mi amigo por más de 50 años, Vicente Fernández Gómez. Y si, tengo muuuchas cosas que platicar de esa historia. Lo voy a hacer, pero no ahora».

“La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me ‘pega’ en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece”, compartió.

‘Chente’ ya no decidía por sí mismo

Alvite dejó entrever que 'Chente' no quería morir de esta forma.

Aunque no abunda en detalles, Alvite aseguró que su compadre ya no tenía fuerzas para seguir saliendo al escenario, pero decidió continuar por “pena”, y que en algún punto le ordenaron a su asistente Juan José que ya no le pasara sus llamadas.

Además argumentó sobre como su compadre decidió partir: “Vicente, querido amigo, tú debiste decidir hasta el final, hasta tu velorio, tal cual lo dijiste aquella noche de la inauguración de la arena VFG”.

“Desde que te conocí me di cuenta que tú sabías cómo, cuándo, a qué hora, con quién, cuánto, por qué y para qué. Nunca buscaste la teatralidad, el relumbrón ni el sensacionalismo. Criterios vanos y vacíos de los mercadotécnicos”.

Las declaraciones de Gustavo Alvite, que tiene 54 años de trayectoria en la radio, sembraron dudas en los seguidores de Vicente Fernández sobre los hechos alrededor de su muerte y por qué la familia habría decidido “sacar provecho” de la situación, además de la fecha real en la que murió ‘Chente’. La Verdad Noticias.

