Vicente Fernández le revela a su esposa que le fue INFIEL

Vicente Fernández es uno de los cantantes más famosos de la historia musical en México, pues el artista también conocido como ‘El charo de Huentitán’ ha dejado un enorme legado con sus temas, mismo que pasó a sus hijos.

El famoso artista ha tenido uno de los años más escandalosos de su vida, pues hace poco se colocó en el ojo del huracán debido a su supuesta homofobia, cuando se negó a recibir un hígado de una persona homosexual.

Ahora resulta que Vicente Fernández no solo es homofóbico, sino que tiene mucha cola que le pisen, pues acaba de revelar una de las situaciones más bochornosas de toda su vida, y a nadie menos que a su propia esposa.

Recientemente Vicente Fernandez le abrió las puertas de su rancho ‘Los tres potrillos’ a la famosa reportera Mara Patricia Castañeda donde le reveló información bastante delicada durante la entrevista que le ofreció.

Cabe mencionar que Vicente Fernández no dio la entrevista solo, sino que lo hizo acompañado de su amada esposa ‘Cuquita’ con quien lleva casi 60 años de casado, pero no ha sido totalmente fiel.

“Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”.