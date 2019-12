Vicente Fernández le quita la herencia al Potrillo ¡POR ADICTO!

La familia Fernández ha destacado en la farándula mexicana no solo por su sorprende talento musical, sino también por mantenerse muy unida a pesar de la complicada agenda de sus integrantes, sin embargo, esto no quiere decir que no existan roces y problemas como en cualquier otro núcleo familiar.

Tal es el caso de la noticia que está acaparando todos los titulares del momento, pues se ha esparcido el rumor de que el patriarca, Vicente Fernández, habría dejado fuera de su testamento a uno de sus hijos consentido, Alejandro Fernández.

En la actualidad Vicente Fernández enfrenta nuevamente una lucha contra el cáncer de intestino, por lo que se ha movilizado rápidamente la actualización de los documentos necesarios, pues aunque no quiere pensar en la muerte y dejar a su querida esposa, ¡ya modificó su testamento!

EL POTRILLO DESHEREDADO EN VIDA

De acuerdo con lo manifestado en la revista TVNotas, Alejandro Fernández continúa dando rienda suelta a sus adicciones, esto a pesar de que su padre ha tenido varias conversaciones con él donde le ha llegado a suplicar que pare con sus excesos o su futuro podría peligrar.

No obstante, el Potrillo no ha podido parar con sus malos hábitos, razón que habría orillado a ‘Don Chente’ a desheredarlo en vida, pues quien termina pagando los platos rotos de sus constantes escándalos es su madre, Doña Cuquita, poniéndose mal de salud.

SU ÚLTIMA LECCIÓN DE VIDA

Lamentablemente a Alejandro Fernández no parece importarle nada y a pesar de su edad, su padre constantemente le hace ver su realidad, diciéndole que es un desobligado con sus hijas y que debería predicar con el buen ejemplo.

Esto ha provocado que el cantante de regional mexicano se aleje cada vez más de Vicente Fernández, y solo lo llega a ver cuándo hay grandes eventos familiares, pues sabe que en esos momentos no se topara con algún sermón.

No se sabe con claridad por qué Vicente Fernández habría tomado la drástica decisión de remover en totalidad a Alejandro Fernández de su testamento, aunque se dice que su acción será la última acción que le deje en vida.

