El ex manager de ‘El Sol’ de México, afirmó que Vicente Fernández impidió una gira de Luis Miguel con Alejandro Fernández, pues el querido charro mexicano no estuvo de acuerdo con las negociaciones para una espectacular gira en 2016, impacto musical que nunca se pudo realizar y que muchos fanáticos esperaron con ansias.

El manager explicó que se había planeado que las voces de ambos icónicos cantantes brillaran juntas en el escenario pero los acuerdos no llegaron a su fin por descontentos de “terceros”.

Incluso se dice que cuando ya parecía que la gira era casi un hecho, Alejandro recibió dinero adelantado de algunas fechas que posteriormente fueron canceladas motivo por el cual fue demandado y el disgusto entre los Fernández y Mikey creció.

Actualmente Don Chente está en terapia intensiva debido a severos problemas de salud y su nombre ha estado en tendencia de las redes sociales.

¿Cómo impidió Vicente Fernández la gira de Luis Miguel y El Portillo?

El dueto estaba creando mucha expectativa

De acuerdo con información enviada a La Verdad Noticias, en medio de las negociaciones, el Charro de Huentitán acordó 5 y 7 millones de dólares para Luis Miguel, algo que él no aceptó y también se dice que tras esto, el charro regañó a su hijo por negociar con el cantante sin avisarle.

La cantidad se le hizo muy poca al intérprete de “La china del bikini azul”, por ello no aceptó ya que se dice que Vicente quería la mayor parte de la ganancia para su hijo.

Pese a que todo pudo terminar en un problema legal mayor, las cosas no pasaron a mayores y el ex manager de Luismi no descarta que la gira con Alejandro Fernández se haga realidad un día.

Hay quienes afirman que Alejandro y Luis Miguel no se soportan, algo que sería contrario a lo que dice el ex representante de la ex pareja de Aracely Arámbula, pues el Sol de México le quedó a deber dinero al Potrillo, según afirman.

¿Cómo inició su carrera Vicente Fernández?

El charro mexicano inició su carrera cuando tenía 14 años

A los 14 años de edad entró a un concurso en Guadalajara en el que ganó el primer lugar y con esa seguridad empezó a tocar localmente en restaurantes y bodas hasta que poco a poco se hizo famoso y se convirtió en un icónico cantante mexicano que es ahora.

Debido a su edad, Vicente Fernández enfrentaría posibles secuelas tras la caída que sufrió en su rancho de Guadalajara llamado “Los tres potrillos”, misma que lo tiene en hospital hasta el día de hoy.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!