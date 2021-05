¿Vicente Fernández impidió que Luis Miguel y Alejandro Fernández salgan de gira?

En 2016 se dio a conocer que Alejandro Fernández había demandado a Luis Miguel por haber cancelado la gira de conciertos titulada ‘Pasión Tour’, la cual ambos realizarían por México y Estados Unidos. Sin embargo, a cuatro años de aquel incidente se ha revelado que Vicente Fernández fue el culpable de que aquel proyecto no se llevara a cabo.

De acuerdo a declaraciones que Polo Martínez, ex manager de “El Sol”, dio al Canal 26, mismas que puedes escuchar a partir del minuto 16:10 del siguiente video que La Verdad Noticias trae para ti, la gira ‘Pasión Tour’ no se realizó a causa de un desatinado comentario que hizo “El Charro de Huentitán”.

"El Chente" realizó un comentario que hizo enojar a Luismi.

La idea principal del tour era que “El Potrillo” cantara boleros mientras que Luismi interpretaría temas rancheros, pero el intérprete de ‘Por tu maldito amor’ aseguró que “El Sol”, quien en aquel entonces era un éxito a nivel nacional, no sabía cantar aquel género.

“Vamos caminando y un periodista le pregunta a Luis, yo le digo: ‘Está diciendo que no sabe cantar. Le puedes decir una cosita: que Luis le va a enseñar a vender rancheras , que le enseñe a cantar, pero él le va a enseñar a vender’”, declaró Polo Martínez.

Alejandro Fernández impone millonaria demanda a "El Sol"

Asimismo, se había dicho que entre los cantantes habían fuertes problemas de dinero, esto debido a que los representantes de “El Potrillo” se habían equivocado en las negociaciones y habían depositado 7 millones de dólares a las cuentas de Luis Miguel por error, cantidad que él se había negado a devolverlas.

Tras la cancelación de la gira ‘Pasión Tour’, la cual ocurrió mientras “El Sol” enfrentaba la peligrosa enfermedad de Tinnitus, el hijo de Vicente Fernández lo demandó por 6.5 millones de dólares, deuda que el cantante terminó de saldar en noviembre de 2017.

Vicente Fernández habla de Luis Miguel

En alguna ocasión, el veterano ranchero criticó la actitud de "El Sol".

Cabe destacar que esta no es la primera vez que “El Charro de Huentitán” crítica a Luismi, pues hace algunos años, mientras promocionaba su gira de despedida, el veterano ranchero opinó de las peticiones que “El Sol” había solicitado para poder presentarse en los palenques.

“Él quiere estar en los palenques, ahora sólo hace falta que el público quiera que esté. Yo quiero mucho a Luis Miguel, pero según me platicaron va a poner un redondel para que no lo puedan tocar y un artista tiene que dejarse tocar… Yo vengo cansado y me paré porque es mi trabajo y es mi obligación atender a todos”, declaró Vicente Fernández.

