Vicente Fernández fue rechazado por Bellas Artes, "fui poca cosa"

Cuando se confirmó el fallecimiento de Vicente Fernández el pasado domingo 12 de diciembre, las autoridades federales se pusieron en contacto con la familia del Charro de Huentitán para realizarse un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, lugar que hace varios años, rechazó al cantante, “me les hice poca cosa”.

La dinastía Fernández rechazó la iniciativa, pues además del desplante hacia el charro de México, su última voluntad era ser homenajeado en su rancho ‘Los Tres Potrillos’ y en la Arena VFG, para después ser sepultado ahí mismo, deseo que fue cumplido.

Recientemente dimos a conocer en La Verdad Noticias que se especula que Vicente murió en su rancho y no en el hospital, además de que la familia, también habría mentido en la fecha de su muerte.

Vicente Fernández también rechazó a Bellas Artes

Don Chente se rehusó a cantar en Bella Artes

Durante una entrevista, el querido cantante mexicano recordó el momento en el que fue rechazado cuando pidió la oportunidad de presentarse en Bellas Artes, uno de los escenarios más icónicos de todo México.

Señaló directamente a la hermana de la directora del Palacio, quien años más tarde cuando ya estaba retirándose de los escenarios, le marcó para invitarlo a cantar ahí y él se negó.

“Usted no se puede ir sin cantar en Bellas Artes”.

“¿Por qué no?, señora, cuando yo quise me les hice muy poca cosa para pararme en un escenario como ese, porque era un cantante de ranchero”.

Entonces siguió diciendo que la única manera en la que iría, es que lo llevaran amarrado, sentarlo ahí y darle cuerda para que cante, “muy diferente a como fue en el Estadio Azteca, como si fuera un coro de 80 y tantas mil gentes”.

Desde ese momento, Vicente no perdonó a Bellas Artes por ello se negó a cantar después y también pidió que no se le hiciera un homenaje cuando ya no estuviera.

¿Cuándo murió Vicente Fernández?

Se duda de la fecha de la muerte del charro de México

El cantante falleció el 12 de diciembre en un hospital de Jalisco luego de 128 días hospitalizado tras sufrir una caída en su rancho que le provocó severas lesiones en la espalda.

Vicente Fernández murió a los 81 años de edad y todo México se dijo devastado ante la pérdida de uno de los ídolos más queridos del país entero.

