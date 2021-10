Vicente Fernández estaba nostálgico antes de ser internado, de acuerdo con el compositor Martín Urieta este se encontró con su amigo hace un año; reveló que lo guarda como un grato recuerdo pues compartieron una comida entre bromas y felicidad con uno de los admiradores de "El charro de Huentitán": el cantautor español Diego el Cigala.

Hace dos meses el cantante Vicente Ferández sufrió una caída que lo obligó a ir al hospital donde su salud se ha complicado, le detectaron síndrome de Guillain Barré, que afecta al sistema inmunológico, los nervios e impide la movilidad.

Sus familiares han sido muy herméticos con la información sobre su mejoría e incluso a Urieta no le responden las llamadas, según señaló el compositor que escribió más de 20 éxitos como “Acá entre nos” y “Mujeres divinas” que interpreta Vicente Fernández.

VIcente Fernández estaba mal de salud

Desde hace un año Vicente Fernández se sentía mal

“Su sueño de El Cigala era conocer a Vicente, pero no le daban acceso a verlo y yo me ofrecí, lo llevé, comimos, Vicente estuvo presumiendo su voz, como en los mejores tiempos, estaba cantando, pero lo que sí notamos cuando se puso de pie fue que claudicaba y nos contó que en un ocasión iba caminando por el campo y de repente la pierna ya no le respondió y se cayó”, contó Urieta durante un evento de la Sociedad de Autores y Compositores (SACM).

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Vicente Fernández Gómez es un cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano, padre del también cantante Alejandro Fernández, es considerado un símbolo de la música ranchera.

Su trabajo le ha valido dos premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En abril de 2010 alcanzó la cifra de 60 millones de copias vendidos en todo el mundo.

