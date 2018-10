Vicente Fernandez es sorprendido besando a una joven

La celebridad ha llamado poderosamente la atención de los medios y redes sociales, pues además de ser reconocido como uno de los más grandes exponentes de la música regional mexicana, Vicente Fernández también tiene fama por su éxito con las mujeres y es precisamente por eso que hoy ha llamado poderosamente la atención de los medios y redes sociales.

Vicente Fernandez besó a una mujer mucho má joven que él

Recientemente un usuario de Instagram, ha difundido unas fotografías en las que aparece el cantautor demasiado cariñoso con una mujer mas joven que el y a quien besó en la boca.

“¡Me enviaron estas fotos varías veces preguntando quién es la chica que besó a Don Vicente! No sé quién sea, pero esperemos en un futuro no lo quiera acusar de acoso o algo así porque ella se ve muy contenta..., pienso que es una fan #vicentefernandez #rancholostrespotrillos #picaro”, comentó el usuario.

Los comentarios y especulaciones con respecto a la identidad de la joven, así como el contexto de las fotografías no se hicieron esperar. “El besa a toda la familia en la boca hijos, nietos, nuera”, “¡Asco! Aunque sea la nieta ¡yo no sé porque se besan en la boca!”, “Vieja abusona”, “Ellos 'familia' siempre se han dado besos en los labios, no se me hace extraño”, son algunos de los comentarios al respecto.

Por el momento, Vicente Fernández no ha hecho algún comentario al respecto.

Estaremos dando seguimiento a esta noticia para llegar a la conclusión de quien es la joven afortunada.+