¿Vicente Fernández era gay? Bioserie asegura que "fichaba" con hombres

Aseguran que El Charro de Huentitán recurría a "fichear" en los bares donde cantaba para así tener mayores ingresos económicos.

Hoy finalizó la primera temporada de ‘El Último Rey: El Hijo del Pueblo’, la bioserie no autorizada de Vicente Fernández producida por Juan Osorio para Televisa, y no se puede negar que uno de los episodios más controversiales fue aquel donde revelan que el cantante tuvo que “fichear” en los bares donde trabajaba para poder sacar adelante a su familia.

A principios del episodio 7 vemos al personaje interpretado por la primera actriz Angélica Aragón cuestionarle a “El Charro de Huentitán”, quien se mira visiblemente nervioso. Minutos después decide confesar que recurrió a esas prácticas para poder tener un ingreso extra.

En el episodio 7 de la serie se revela que El Charro de Huentitán ficheó con hombres a cambio de dinero.

Según las declaraciones del personaje, el hoy fallecido cantante odiaba tener que hacerlo pero que no le quedaba otra alternativa, pues de no hacerlo sería despedido del lugar. “¿Fichar? ¿Cómo que fichar? Sí no soy prostituta”, fue su primera reacción para luego acceder debido a que le pagan 5 viejos pesos por cada copa que el cliente se tomara.

Pese a que no era de su agrado y no tenía otra alternativa, él supo sacar provecho de la situación e incluso hubo un día que llegó a “fichar” hasta 20 copas. Aunque en la serie de Televisa se deja en claro que no accede a cumplir ningún favor sexual, en las redes sociales se dice que este es uno de los motivos por los cuales sería homofóbico.

Tocan acusaciones de homofobia

El fallecido cantante fue acusado de homofóbico por declaraciones que realizó en 2019.

En un episodio anterior se tocó la polémica que se generó cuando rechazó un trasplante de hígado por temor a que este le haya pertenecido a una persona homosexual. De acuerdo a lo presentado por la producción de Juan Osorio, él señala que sus palabras se malinterpretaron.

“No, yo soy tolerante con todas la gente, yo respeto a todos”, declaró ante la pregunta de si era o no homofóbico, mientras que al ser cuestionado sobre lo que pasaría si uno de sus hijos saliera homosexual respondió: “Yo acepto y amo a mis hijos tal y como son, y los seguiré amando con cualquier decisión que pudieran tomar”

Bioserie de Vicente Fernández, envuelta en la polémica

La bioserie de Televisa ha estado envuelta en la polémica desde antes de su estreno.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que ‘El Último Rey: El Hijo del Pueblo’ ha estado envuelta en la polémica desde antes de su estreno, ya que se trata de un proyecto basado en una biografía no autorizada del cantante, además de que la Dinastía Fernández han recurrido a instancias legales para cancelarla. Pese a ello, la bioserie ha sido un rotundo éxito en lo que a rating respecta, además de que se ha confirmado una segunda temporada.

