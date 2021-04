Vicente Fernández Jr. y el día que perdió dos dedos en un secuestro

Era el 20 de mayo de 1998 cuando Vicente Fernández recibió una llamada que le cambiaría la vida a él y a toda su familia, en ella le informaban que Vicente Fernández Jr. había sido secuestrado. Este lamentable suceso le costaría dos dedos a su hijo mayor.

Al momento de recibir la llamada, Vicente Fernández, también conocido como “El Charro de Huentitán”, estaba por iniciar una presentación en la ciudad de Morelia, Michoacán. Al finalizar la llamada, el cantante de hoy 81 años de edad decidió seguir con el evento sin dar detalle de lo sucedido, pues no quería poner en peligro la vida de su primogénito.

De acuerdo a las declaraciones de Vicente Fernández Jr. para Univisión Entretenimiento, él se encontraba disfrutando de la tarde del 20 de mayo en su rancho ‘Los 3 Potrillos’, cuando de repente un grupo de secuestradores irrumpieron su hogar para privarlo de su libertad durante 121 días.

“Sabía que había un riesgo muy fuerte de morir, que el único que estaba en peligro de muerte era yo”, reveló Vicente Fernández Jr. a Univisión Entretenimiento.

Hace 22 años, Vicente Fernández Jr. se convirtió en una víctima más de Los Mocha Dedos.

El secuestro del hijo mayor de Vicente Fernández cubrió los titulares de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, lo cual interfirió con los planes de la Dinastía Fernández de no querer levantar sospechas, quienes no querían que las negociaciones con los secuestradoras estuvieran en peligro.

Durante los cuatro meses que Vicente Fernández Jr. estuvo privado de su libertad, “El Charro de Huentitán” y Alejandro Fernández siguieron con sus presentaciones, pero trabajadores del rancho ‘Los Tres Potrillos’ revelaron que el patriarca de la Dinastía Fernandez se escondía en las caballerizas a llorar.

Para que los familiares accedieran a pagar el rescate, los secuestradores les enviaron un aterrador paquete a Vicente Fernández, el cual contenía el dedo anular y meñique de la mano izquierda de su hijo mayor. Tras esta situación, se procedió a pagar un rescate de 3.2 millones de dólares.

Hasta la fecha, el secuestro de Vicente Fernández Jr. es un tema que la familia evita tocar, eso sí, perdonaron públicamente a los secuestradores por privar de su libertad al cantante y por amputarle dos dedos. Más adelante, se reveló que los autores del delito formaban parte de “Los Mocha Dedos”, quienes en 2008 recibieron una sentencia de 50 años en prisión.

Vicente Fernández quiso donarle sus dedos a su hijo

En un acto de amor, Vicente Fernández quiso cortarse sus dedos para donárselos a su primogénito.

Tras la amputación de su hijo mayor, se dice que "El Charro de Huentitán" contactó a un ortopedista para consultar sobre la posibilidad de cortarse dos dedos e implantarselos a él, esto como una muestra del amor que sentía por él. Lamentablemente, no fue posible.

Ante el secuestro vivido hace casi 23 años, Vicente Fernández Jr. considera que fue una prueba que Dios le puso a él y a su familia: “Siempre lo que no te mata fuerza te da y yo nunca me he rendido en nada, siempre he sido muy seguro de mí y creo que son pruebas que mandan de arriba y las mandan a los que las podemos pasar”.

