Vicente Fernández Jr. rompe el silencio sobre sus presuntas adicciones

Vicente Fernández Jr. llevaba desaparecido 3 meses, alejado del mundo de la farándula, sin embargo, recientemente tuvo una entrevista, en donde dio a conocer los motivos de su desaparición, y habló de su relación con Mariana González.

El hijo del Charro de Huentitán ha protagonizado varias polémicas desde que inició su relación con la llamada “Kim Kardashian Mexicana”, pero pese a todo pronóstico, estaba seguro de casarse con ella.

Fue en una entrevista con el matutino de Tv Azteca, Venga La Alegría, que reveló que los planes de boda con su prometida permanecen, y está más feliz que nunca, aunque habló de las presuntas adicciones que tiene.

Vicente negó haber estado en una clinica internado

En una publicación que se viraziló se podia ver presuntamente al cantante despues de 3 meses de ausencia, las cuales eran probablemente por temas de adicciones, sin embargo, él desmintió,

“Tajante y categóricamente no soy drogadicto, que no sería ningún pecado, no soy alcohólico, que tampoco sería ningún pecado, y no soy alópata (sic), no juego ni canicas"., dijo.