Vicente Fernández Jr. quiere demandar de difamación a Aylín Mujica

Aylín Mujica reveló información sobre la familia fernández en el programa Suelta la Sopa, en donde dijo que la hija de Alejandro Fernández está esperando un bebé, y además habló sobre el divorcio de Vicente Fernández Jr, lo que no le pareció muy acertado al hermano del potrillo.

En ese sentido, después de que la actriz y conductora invitada hiciera las polémicas afirmaciones, el hijo de Vicente Fernández quiere imponer una denuncia, ya que reveló que supuestamente está pidiendo 20 mil dólares a su ex esposa Karina, por que no quiere trabajar.

”Así 20 mil dólares porque el señor dice que no puede trabajar porque no tiene algunos dedos en la mano. Además aún no está divorciado aunque muchos dicen que sí, el divorcio no se ha realizado, por eso está demandando”