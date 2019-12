Vicente Fernández Jr. podría tenerle envidia a su sobrino Alex Fernández, ¡Escándalo!

Vicente Fernandez Jr. podría tenerle envidia a su sobrino Alex Fernández, ¡Escándalo!

El popular cantante de música ranchera Vicente Fernández, procreó cuatro hijos junto con su esposa María del Refugio “Cuquita” Abarca. De todos sus hijos, dos decidieron dedicarse a la música igual que su padre; fueron Vicente Fernández Jr. y Alejandro Fernández “El potrillo”.

Con el pasar del tiempo, quién más fue acaparando la popularidad entre el público fue “El Potrillo” quien con éxitos musicales como “Tantita Pena” y “Como quien pierde una estrella” logró conquistar el corazón del público mexicano y de habla hispana, consiguiendo así un gran éxito en el mundo de la música ranchera y vernácula.

Por su parte, Vicente Fernández Jr. a pesar de sus intentos, no logró posicionarse tan bien como su hermano menor Alejandro, puesto que a pesar de llevar el nombre y apellido del “Chente” Fernández, muchos consideraban que Junior no estaba al nivel de su padre. Sin embargo, esto no lo detuvo y continuó publicando discos del género ranchero.

ALEX FERNÁNDEZ FUE “LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO”

A pesar del poco reconocimiento musical que había tenido Vicente Fernández Jr. Lo que más ha enojado al cantante de 54 años, es que su sobrino, Alex Fernández, hijo de “El Potrillo” con América Guinart, puesto que hace unos meses el joven de 26 años anunció su debut como cantante al igual que su padre y su abuelo, los cuales le demostraron su apoyo total, cosa que no hicieron con Fernández Jr.

Después del lanzamiento musical de Alex, se generaron grandes rumores de envidia por parte del Vicente Fernández Jr hacia su sobrino. El principal motivo es que tanto Chente como El Potrillo nunca le dieron un buen respaldo a Junior como lo están haciendo con Alex. Aún así, Vicente Fernández Jr, está por publicar su siguiente álbum “La Oveja Negra” donde se espera que Alejandro y Vicente Fernández acudan a apoyarlo, pero ninguno de los cantantes ha confirmado que lo harán.

