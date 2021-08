Uno de los pocos miembros de la familia Fernández que ha declarado ante los medios de comunicación al exterior del hospital donde su padre se encuentra internado es Vicente Fernández Jr. El hijo mayor del ‘Charro de Huentitán’ ha otorgado múltiples reportes del estado de salud de Vicente Fernández desde su reciente caída

Este martes, mientras estaba al interior de su vehículo tratando de acceder al Hospital Country 2000, donde su padre es atendido, a Vicente Fernández Jr. le cuestionaron sobre una publicación de TV Notas que asegura “la familia de Vicente Fernández reza por un milagro”, consecuencia de que su progenitor estaría enfrentando una extraña enfermedad.

En ese tenor, Vicente Fernández Jr., aseguró: “No hagan caso de pendej*das, confíen en lo que digan los doctores. Y muchas gracias, pero se me pasa mi hora de entrar”, con una notable molestia.

¿Qué dijo Vicente Fernandez Jr. sobre la publicación?

Vicente Fernández Jr. explota por falsas noticias de su padre: "No hagan caso".

Además, el jalisciense de 57 años agregó: “Esa publicación es mentira porque están viendo ustedes a los doctores, quienes han sido responsables por los diversos partes médicos difundidos entre la prensa de espectáculos”, dijo en la entrevista transmitida para Venga la Alegría.

La Verdad Noticias informa que, el hijo del ‘Charro de Huentitán’ se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra de las publicaciones que aseguran que la salud de su padre se encuentra en pésimo estado, o que ha muerto y ha solicitado a la prensa dejar de compartir información errónea, así como respetar el momento crítico que su familia está viviendo.

Vicente Jr. habló sobre la boda de su sobrino Álex

Vicente Fernández Jr. explota por falsas noticias de su padre: "No hagan caso".

Trascendió que un reportero de Venga la Alegría, que estaba realizando preguntas a la par que diversos periodistas, le pidió a Vicente Fernández Jr. su opinión con respecto a la cancelación de la boda de su sobrino Álex Fernández, hecho que terminó por enfadarlo.

“¡Yo no sé! ¿Qué puedes opinar tú? Bueno, ¿qué es lo que importa? Por supuesto que la salud. Entonces no hagan preguntas estúpidas. Sé que están trabajando, y con el respeto que merece su trabajo ¿qué puedes esperar que yo piense de que se cancela un evento? ¿Qué es más importante? Por favor no hagan preguntas que no vienen al caso”, dijo Vicente Fernández Jr.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.