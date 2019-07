Vicente Fernández Jr. exige pruebas de que Alejandro Fernández es gay.

Vicente Fernández Jr. salió de manera reciente a declarar que su padre no tiene nada en contra de la comunidad gay, luego de que se polemizara por el trasplante de hígado que recibiría y además aseguró que su hermano Alejandro Fernández no es homosexual y que si la gente tiene pruebas que fueran compartidas.

Vicente Fernández Jr. pide pruebas de que Alejandro Fernández es gay ¡Exige pruebas!

Ya cansado de los rumores que acusan a su hermano de una posible homosexualidad, además de que su padre discrimina a la comunidad LGBTTTI; Vicente Fernández Jr. dio a conocer su postura sobre los temas mencionados.

"Mi papá está alejado de todo, sabe que no fue su intención lucir como sucedió, pero bueno, él está bien y preparando disco". Luego de que su padre fuera tachado de machista y homofóbico.

Vicente Fernández Jr. pide pruebas de que Alejandro Fernández es gay ¡Exige pruebas!

Vicente Fernández Jr. sale a la defensa de su padre y su hermano

Recordar que las declaraciones que polemizaron respecto al tema fue cuando Vicente Fernández dijo que tenía miedo de recibir un hígado de un drogadicto o un homosexual.

Vicente Fernández Jr. pide pruebas de que Alejandro Fernández es gay ¡Exige pruebas!

"Nosotros no tenemos nada contra la comunidad gay, mi mamá nos enseñó a respetar y eso es lo que hacemos. Si eso dicen de mi hermano pues los reto a que manden pruebas de ello, porque es fácil hablar por hablar, pero no las hay. Mi hermano no lo es".

El hijo mayor de "Chente" Fernández aclaró además que los ataques a su padre a quien han tachado de homofóbico, a la familia no le importa.

Vicente Fernández Jr. pide pruebas de que Alejandro Fernández es gay ¡Exige pruebas!

Te Puede Interesar: Alejandro Fernández regresa con su ex novia ¡RECALENTADO!

El momento que más se destapó una posible homosexualidad por parte de Alejandro Fernández fue cuando “El Potrillo” fue captado en el XS Nightclub de California con el cabello alborotado y el torso desnudo junto a dos hombres más y en las redes sociales no tardaron en cuestionar dicha acción y además de que fue víctima de los memes desde el primer momento que fue compartida la imagen.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos