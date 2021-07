Vicente Fernández Jr. demandará a clínica que presuntamente lo secuestró

Una clínica de San Luis Potosí sería la presunta responsable de privar de la libertad y violar los derechos humanos de Vicente Fernández Jr. según ha revelado el cantante de música mexicana quien ha reaparecido ante los medios.

Tras dos meses de no saberse de él el también empresario aclaró que estuvo recluido en la clínica mencionada en contra de su voluntad por lo que calificó a la experiencia como un auténtico ‘secuestro’.

Su larga ausencia se debió a esto de acuerdo al interprete quien aseguró que aunque entró por su propia cuenta a la clínica al centro del país una vez que estuvo dentro no se le permitió salir.

El intérprete asegura que fue privado de su libertad en una clínica de San Luis Potosí.

De acuerdo a Vicente Fernández Jr. quien ha reaparecido en Guadalajara los hechos tuvieron lugar en la Clínica 13 de febrero de San Luis Potosí:

‘Sí estuve ‘recluido’ pero no por las razones que dicen y no tengo por que regresar ni para qué regresar’, aseguró ‘el mayor de los potrillos’.

Según el cantante estuvo recluido en esta institución durante 66 días en los que se violaron además sus derechos humanos al negársele presuntamente la comunicación con su familia además de mantenerlo encerrado bajo llave.

Por otra parte y tras reaparecer Vicente Fernández Jr. ha negado rotundamente haber sido ingresado a la clínica por ludopatía o alguna otra adicción como se vino especulando en los medios:

‘No soy apostador, no soy ludópata, no soy drogadicto, no soy alcohólico y nunca he robado nada a nadie, mucho menos a mis padres como andan diciendo por ahí’.