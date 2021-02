Vicente Fernández Jr.: FOTOS ÍNTIMAS comprobarían su verdadera SEXUALIDAD

Vicente Fernández Jr. no acaba con las polémicas que lo han rodeado a partir de que confirmó su relación con una bella chica y es que ahora se reveló que su exesposa, Karina Ortegón, habría intentado amenazarlo con algunas fotos íntimas.

Si recordamos un poco esta pareja se separó en 2020 y aunque al inicio pareció ser un divorcio consensuado, después comenzaron a surgir los enfrentamientos entre ambos y ahora una fuerte polémica está al acecho.

Resulta que recientemente el abogado Guillermo Pous, unas fotos íntimas se pondrían en duda las preferencias sexuales del hermano del cantante Alejandro Fernández, noticia que ha alborotado los fans de la Dinastía Fernández.

Por si fuera poco, esta noticia fue confirmada en el programa de espectáculos Ventaneando, incluso se presentaron algunos audios en los que presuntamente se oyen las advertencias de Karina Ortegón contra Vicente Fernández Jr.Así lo explicó el defensor legal.

La señora trató de extorsionar a don Vicente diciendo que le tenía una gran sorpresa y que, si no cedía a sus pretensiones, [revelaría] una serie de fotografías que tenía en situaciones personales o íntimas entre ellos dos.

Pero no se quedó ahí, pues Guillermo Pous continuó: Dijo la señora ‘esto yo lo puedo manipular para hacer pensar que Vicente tiene preferencias sexuales diferentes’. Entonces, cuando se lo platiqué a Don Vicente, él se burló y dijo ‘hombre, que saque las fotografías y que diga lo que quiera, es evidente que ni me afecta ni me preocupa.

Las amenazas de la ex de Vicente Fernández Jr.

Se ha resaltado que unos audios al parecer están en poder del abogado Guillermo Pous, mismos en donde se escuchan las amenazas de Karina Ortegón contra Vicente Fernández Jr. que aunque la mujer no se refirió explícitamente a que publicará fotos íntimas del empresario, sí dejó claro que posee información con capacidad de afectar a su exesposo; así lo expresó:

El señor Vicente Fernández sabe perfectamente a qué me refiero y qué puedo sacar a nivel público (…) Si yo quisiera, licenciado, lo perjudico desde hace mucho tiempo y hay otro tipo de pruebas.

