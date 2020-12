Vicente Fernández Jr. ARREMETE contra Anel Noreña para defender a su joven novia/Foto: Erizos y Show News

La relación del cantante Vicente Fernández Jr. y la empresaria Mariana González sigue generando polémica. Pero en esta ocasión, fue Anel Noreña, la ex pareja del fallecido cantante José José, quien dijo comentarios negativos de la novia de Vicente.

Anel “aconsejó” a Fernández Jr. De no dejar que su guapa novia “enseñe mucha piel”, ya que es algo privado, y Noreña considera que a Vicente de 57 años le podrían bajar a la novia por otro; sin embargo, este comentario hizo enfadar al cantante.

El hijo de don Vicente Fernández arremetió en contra de la ex de José José con un comentario que ha sido considerado ofensivo para el público. “Ay la zorra no se ve la cola, pero mira no le puedo faltar al respeto porque es una persona de mayor de edad”, declaró Fernández Jr., según el programa Suelta la Sopa.

Vicente Fernández Jr. está muy feliz con Mariana González

Aunque las palabras en contra de Anel Noreña fueron desagradables para los fans, muchos estuvieron a favor de Vicente al defender a su novia de 37 años. Ya que los internautas aseguran que Noreña no debió hablar sobre la forma de vestir de la empresaria.

Vicente Fernández Jr. ha hecho de todo para defender su romance con Mariana. Ambos se muestran muy enamorados y suelen compartir sus fotos en las redes sociales. Donde González presume su curvilínea figura en diminutas prendas.

Mariana proviene de una adinerada familia y cuenta con negocios que le han dado mucha fortuna, así que contrario a lo que cualquiera creería, la candente mujer no está por interés con el cantante de la dinastía Fernández.

Mariana y Vicente Fernández Jr. presumen su romance en redes sociales, aunque sean criticados por su relación/Foto: Infobae

Sin embargo, la notoria diferencia de edades hace que su relación sea blanco de críticas en internet. ¿Crees que Vicente Fernández Jr. no debió de hacer esos comentarios en contra de Anel Noreña? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

