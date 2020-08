¿Vicente Fernández Jr sale con una Kardashian?

Novia de Vicente Fernández Jr la Kardashian Mexicana ¡Bellísima!

Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr. se coronó como la Kardashian mexicana, pues no teme en lo absoluto mostrar su figura en entallado vestido.

Es bien conocido que el cantante regional mexicano, Vicente Fernández Jr. se encuentra en plenos trámites de divorcio, en los cuales al parecer aun no se solucionan del todo, por presuntos problemas, sin embargo, al hijo del máximo exponente de la música regional mexicana no parece preocuparse en lo absoluto.

Novia de Vicente Fernández Jr la Kardashian Mexicana ¡Bellisíma!

Él sigue muy feliz de la vida con su relación amorosa, la cual presume con sus seguidores cada que tiene la oportunidad de presumir lo contento y enamorado que se encuentra actualmente de su bellísima novia, la empresaria Mariana González Padilla, quien cabe mencionar tiene casi medio millón de seguidores en Instagram.

Quien en sus recientes publicaciones de Instagram, Mariana modeló ropa de su propia boutique, y refleja la verdadera razón por la que muchos internautas la señalan como “la Kardashian mexicana”, en esta publicación en especial destaca una imagen en la que aparece usando un enterizo azul eléctrico que resaltó sus impactantes curvas, dejando a todos boquiabiertos.

Sin embargo, este no es el único outfit que ha llamado la atención, y es que, gracias a sus desafiantes y atrevidas curvas, Mariana puede lucir totalmente espectacular y fenomenal cualquier atuendo que decida usar, tal y como lo vemos en el catálogo de su boutique, donde ella misma es quien posa las piezas de ropa exclusivas.

Mariana sigue feliz al lado de Vicente Fernández Jr, y se ha dedicado a publicar mensajes positivos y llenos de amor hacia su pareja, como “De lo único que estoy segura es que quiero mirar tus ojos toda mi vida”, al igual que su flamante novio, que no ha dejado de compartir lo enamorado e ilusionado que se encuentra de tenerla en su vida.

Se consolida como la Kardashian mexicana

Aunque la guapa joven mantiene su cuenta oficial de Instagram privada, sus admiradores pueden seguirla tranquilamente desde el perfil de su tienda de ropa, pues de igual manera comparte fotografías suyas modelando bellos conjuntos, y dejando ver que su figura es digna de comparación con las socialités estadounidenses.

Otro punto de comparación con las millonarias del clan Kardashian, además del físico, es la ropa que decide usar, pues al ser empresaria dentro de la industria de la moda, es obvio que siempre tratará de lucir con lo máximo que existe en cuando a las novedades en prendas, tal, como lo hacen las famosas hermanas, quienes, sin duda, todas y cada una de ellas se ha convertido en un total ícono de la moda internacional.

La empresaria mexicana tiene dentro del catálogo de su boutique desde conjuntos deportivos de lo más chic, vestidos casuales, vestidos un poco más formales, conjuntos para salir e incluso vestidos elegantes para eventos importantes, todos y cada uno de ellos, seleccionados especialmente por Mariana, para brindarle a sus clientes una compra total y completamente exitosa.

Mariana se ha vuelto tan conocida últimamente que ya ha tenido algunas entrevistas con los medios de comunicación, y en algunas de ellas ha contado situaciones que dejaron a los espectadores con el “ojo cuadrado”.

Te puede interesar: Vicente Fernández Jr: Conoce a su joven, sexy y millonaria novia

Y aunque su relación con el hijo de Vicente Fernández aún tiene poco tiempo de haberse consolidado, reveló que ya ha habido propuestas de matrimonio: “Él ya me lo ha propuesto, todavía no tenemos fecha porque apenas vamos comenzando y yo le dije: ‘Estoy muy contenta, nos estamos tratando, y si todo funciona y voy a ser la mujer que lo hará feliz, adelante’: sí me lo ha dicho, está en los planes, pero que sea cuando tenga que ser”, afirmó la “Kardashian mexicana”.