Vicente Fernández Jr presume a su novia en TELEVISIÓN NACIONAL

Desde hace algunos meses Vicente Fernandez Jr ha estado entre los titulares más polémicos de la farándula mexicana, no sólo por el tema de su divorcio sino por su nuevo romance junto a Mariana González, conocida como “La Kardashian Mexicana”.

A pesar de que en un principio el hijo del “Chente” mantuvo su nueva relación en secreto, ahora no ha podido controlar su amor y ha presumido a su joven novia, tanto en redes sociales como en televisión nacional.

Según las mismas declaraciones de Vicente Fernandez Jr, su romance junto a Mariana González se dio después de que él se animara a mandarle un mensaje por Instagram, donde después de unos meses decidieron comenzar una relación.

Desde ese entonces hemos visto que el hermano del Potrillo comparta todos sus momentos junto a la famosa “Kardashian Mexicana”, quien se ha llevado la atención de todo el mundo por tener una de las figuras más espectaculares.

La fama de esta pareja se ha hecho tan grande, que varios medios de comunicación los han invitado para platicar sobre su romance; como sucedió recientemente en el programa Ventaneando, donde Mariana González aseguró que cada día se enamora más de Vicente Jr.

“Cuando yo empecé con él decía… bueno hay que conocernos y a ver qué pasa. Y cada día me he enamorado, te juro que ha tenido unos detalles que no puedo decir por televisión”