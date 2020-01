Vicente Fernández Jr habría golpeado y engañado a su ex esposa ¡Qué escándalo!

Vicente Fernández Jr declaró que se separó de Karina Ortegón por tener intereses diferentes y una fría relación entre ellos, por lo que finalmente optaron por irse en caminos separados; pero una reciente declaración por parte de una amiga cercana de la ex pareja, señaló varios puntos fuertes en contra del famoso cantante mexicano, entre ellos una supuesta infidelidad con una teibolera.

Con información de TVNotas, la amiga de la polémica ex pareja declaró que fueron los enormes celos de 24 horas, violencia física y psicológica por parte de Vicente Fernández Jr, lo que dio por finalizado su matrimonio con Karina Ortegon, al igual que exponer públicamente una supuesta infidelidad que mantuvo el cantante durante su unión con Karina.

“Aunque desconozco si ella sepa su identidad, o si sea la única o varias, no es un secreto que él es cliente de esos lugares, pues incluso, cuando terminó su primer matrimonio, estuvo viviendo con una de estas mujeres por cuatro años"

Según la amiga de Karina Ortegón y Vicente Fernández Jr, todo fue empeorando desde el comienzo de su matrimonio, pues el cantante habría cometido los mismos errores que con sus dos ex esposas, al igual que declarar un penoso comportamiento en un centro comercial, en el que los celos de Vicente Fernández llegaron a un extremo sin control.

Aunque Vicente Fernández Jr no volvió a cometer un acto como el del centro comercial, la amiga continuó señalando las que fueron las miles de razones por las que el cantante se comportaba así con Karina Ortegón, donde destacó que el famoso le tenía celos a todos los hombres que se acercaran a su ex pareja, al igual que tenerle envidia por ser una exitosa mujer empresaria.

"...le molestaba que Kary fuera buena empresaria, pues él no ha logrado brillar como quisiera y no la ha armado como cantante ni empresario. Desde que están juntos, Vicente no tiene trabajo fijo y le enojaba ver que ella tuviera una vida tan productiva"