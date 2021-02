Vicente Fernández: Esta es la triste historia de cuando era pobre

Vicente Fernández es uno de los cantantes de música mexicana que a pesar de que hoy goza de una fama y dinero, tiene un origen humilde, mismo que lo llevó a tomar arriesgadas medidas para mantener a salvo a su familia.

La trayectoria del cantante mexicano Vicente Fernández es la envidia para muchos músicos no sólo de su país, sino de otras naciones que lo ven como un modelo a seguir en el espectáculo.

Lo que muy poco conocen es que el nacido en Huentitán, Jalisco tuvo que soportar muchas y duras adversidades antes de ser el ídolo que es ahora, pues es de origen humilde, tan humilde que debió privar a su familia de cosas elementales.

La carencia económica de Vicente Fernández

A pesar de todo lo que pasó la señora Cuquita, su esposa fue su respaldo, la mujer que estuvo con él mientras se llegaba el ascenso a la fama, pero debió sufrir a su lado.

Una parte de la historia de Vicente Fernández Gómez, es aquella que tiene que ver con el nacimiento de su primer hijo, Vicente, pues la doña Cuquita tuvo un parto de 6 meses y medio, por lo que él, entonces bebé, necesitaba de hospitalización.

Se ha resaltado que el rey de la música ranchera no tenía dinero para que su hijo permaneciera en la clínica, es de mencionar que todo esto ocurrió en el año 1963.

Es por eso que la decisión de la pareja fue llevarse el pequeño y en la casa de los suegros de "Don Chente" se calentó al niño con botellas de agua y los focos de las carnitas para poder salvarle la vida, afortunadamente, el primero de "Los Potrillos" superó la crisis y logró salvarse.

Cabe destacar también que la desesperación comenzó a postrarse sobre el charro, pues las puertas de las disqueras no se le abrían y las cuentas y las carencias en casa no dejaban de acularse, pero por fortuna para él, el éxito llegó y no supo más de carencias médicas.

